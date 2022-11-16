美銀：Netflix打擊共享 推廣告方案 明年股價有望上漲24%

美銀：Netflix打擊共享並推廣告方案 明年股價有望上漲24%(圖片：AFP）
美銀：Netflix打擊共享並推廣告方案 明年股價有望上漲24%(圖片：AFP）

美國串流影音平台 Netflix(NFLX-US) 將在明年對帳號共享行為進行收費，並將推出較現行方案更便宜的廣告版方案。對此，美國銀行週二 (15 日) 表示，此舉有望增加訂閱戶數，預期明年該公司股價將上漲超過 20%。

美銀將 Netflix 的 12 個月目標價定為每股 370 美元，並恢復「買入」評級，較週一 收盤價還有 24% 上漲空間。

美銀分析師 Jessica Reif Ehrlich 在研究報告中寫道，以價格為導向的廣告，和帳號共享者轉移，有望使 Netflix 的營運和財務狀況上行。

美銀認為，儘管短期內存在合理擔憂，像是競爭加劇和經濟疲軟情況，但 Netflix 廣告制的影片點播 (AVOD) 產品，將增加該公司用戶量，而觸及到年輕觀眾和原本有線電視觀眾時，也將會帶來有驚人的廣告商需求。

美銀預估，基本 AVOD 有望在 2024 年在美國和加拿大地區，為 Netflix 帶來高達 7.19 億美元的收入。

與此同時，Netflix 計劃在 2023 年開始向共享密碼的用戶收費。美銀預估 Netflix 將有 1 億潛在用戶將因此流失，不過，該行也認為這會是一個巨大的潛在長期機會，有望在 2023 年至 2024 年實現可觀的上行空間。

「鑑於用戶對 Netflix 的參與度很高，我們相信 Netflix 將有能力將這些流失的訂閱者中，很大的一部分給轉移過來。」分析師說道。

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