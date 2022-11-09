Netflix欲跨足體育賽事直播 考慮投資運動聯盟

串流巨擘 Netflix(NFLX-US) 有意投資體育賽事直播，據說最近出價競標串流播映權，並考慮投資體育聯盟，前提是花費不要太高。

根據華爾街日報 (WSJ) 報導，Netflix 最近曾競標法國、英國等數個歐洲國家的男子職業網球協會 ( ATP) 巡迴賽轉播權，但後來放棄。公司內部也討論過其他運動賽事播映，包括英國的女子網球協會 (WTA() 巡迴賽、自行車比賽轉播權。

不僅如此，為了閃避體育賽事不斷上漲的競標成本，Netflix 去年底還曾洽商收購職業衝浪組織「世界衝浪聯盟」(WSL)，儘管最後因價格無共識而告吹。

根據報導，Netflix 主要鎖定知名度相對較低的聯賽，一些高階主管認為，以 Netflix 平台的規模而言，或許可以把較小型的體育聯盟納入麾下。

Netflix 傳出最近競標體育播映版權，甚至洽商收購世界衝浪聯盟 WSL。 (圖: AFP)

鑒於產業競爭激勵，Netflix 最近苦思如何刺激用戶成長，例如本月推出收費平價的廣告版方案。

各大串流平台為了殺出市場重圍，紛紛砸重金爭搶體育賽事播映，例如，亞馬遜 Prime Video 已可播放「周四夜足球」，蘋果 Apple TV+、康卡斯特 Peacock 則擁有上個賽季美國職棒大聯盟 (MLB) 特定賽事的獨家播映權。

知情人士說，Netflix 今年稍早競標一級方程式 (Formula One) 的美國直播權，但是輸給迪士尼的體育頻道 ESPN。

知名人士說，Netflix 共同執行長 Reed Hasting 最近曾表示，不想每隔幾年就陷入競購大戰，促使一些高層推動入股或收購體育聯盟。

Netflix 以 F1 賽車為主題的體育紀錄片大受歡迎，圖擷取自 Netflix

體育和新聞是少數吸引人們守在螢幕前觀看直播的類型，而且對廣告商極富吸引力，因為通常會呼朋引伴或和家人一起觀賞這些大型活動，而且一看就是好幾個小時。

不僅如此，特定聯賽的忠實粉絲通常會一直收看到賽季結束，這對許多苦於留住訂閱用戶的串流媒體來說求之不得。

Netflix 最近有幾部以幕後花絮為主軸的體育紀錄片大受歡迎，吸引數億小時的觀看時間，包括賽車領域的「Formula 1：飆速求生」(Formula 1:Drive to Survive」，以及講述啦啦隊文化的「啦啦隊小鎮」(Cheer)。

然而，轉播體育賽事的權利金相當昂貴，根據 MoffettNathanson 分析師，美國今年體育轉播權利金為 213 億美元，高於 2019 年的 169.5 億美元。