WSJ：Netflix擬明年擴大搶先觀看新片訂戶規模

根據華爾街日報（WSJ）周四（1 日）援引知情人士消息報導，串流媒體巨擘 Netflix(NFLX-US) 正計畫明年初擴大在新片上線前搶先觀看內容的訂閱用戶規模，將在全球範圍內擴大到數萬人，而目前約 2,000 多個訂戶能搶先看新片內容。

據悉，Netflix 一年多前推出「預覽俱樂部」（Preview Club）允許訂戶在某些節目或影集上線前先行觀賞並進行評論。Netflix 去年推出的《千萬別抬頭》（Don’t Look Up）在上映前也讓預覽俱樂部中的兩千多名訂戶搶先觀賞同時收穫不少回饋，儘管影評人對這部電影的評價不慍不火，但該片獲得四項奧斯卡提名，並打破 Netflix 電影每周觀看時長紀錄，此紀錄至今仍繼續保持下去。

WSJ 報導指出，此舉是 Netflix 為確保在內容上的每一筆費用投入都能緊緊抓住其全球 2.23 億訂戶的眼球，與此同時也是該公司更加嚴格審視內容支出與聚焦獲利能力的舉措。

不過要在多大程度上依賴訂戶的早期回饋對 Netflix 來說是一個挑戰。長久以來 Netflix 一直以替創作者提供自由的藝術選擇而自豪；知情人士表示，該公司會將用戶回饋傳達給創作者但並不會強迫改變，除非創作者自願改變。

其他競爭對手也有類似的預覽俱樂部，如亞馬遜 (AMZN-US) 就有邀請部分用戶加入「亞馬遜預覽」（Amazon Preview）計畫，讓觀眾針對創意、電影和電視劇等方面進行評分並給予回饋。兩家公司的這種作法在大型電影公司業內已是老生常談。

另外，Netflix 也會給自家員工觀賞即將上線的新片並將其觀看行為紀錄在統計數據中，從而了解哪些節目有爆紅的機會。