盤中速報 - 美律(2439)股價急跌至82.6元，跌幅達7.09%

美律(2439-TW)06日09:10股價下跌6.3元，報82.6元，跌幅7.09%，成交1,498張。
美律(2439-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為娛樂性產品、揚聲器、電池產品、免持聽筒、及其他電子零件。
近5日股價上漲3.73%，台灣加權指數上漲2.91%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+197 張
- 外資買賣超：+137 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+60 張
- 融資增減：+118 張
- 融券增減：+9 張
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