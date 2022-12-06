盤中速報 - 美律(2439)股價急跌至82.6元，跌幅達7.09%

美律(2439-TW)06日09:10股價下跌6.3元，報82.6元，跌幅7.09%，成交1,498張。

美律(2439-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為娛樂性產品、揚聲器、電池產品、免持聽筒、及其他電子零件。

近5日股價上漲3.73%，台灣加權指數上漲2.91%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+197 張
  • 外資買賣超：+137 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+60 張
  • 融資增減：+118 張
  • 融券增減：+9 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+17.52%

$11,752

原投組報酬率

+10.61%

$11,061

投組標的成分

  • 40%

    亞元

    6109

  • 20%

    晶呈科技

    4768

  • 20%

    奇鋐

    3017

  • 10%

    連宇

    2482

  • 10%

    摩根基金-JPM中國(美元)-A股(分派)

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞