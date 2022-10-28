美律新機種放量 Q4營收雙增 毛利率拚持平

電聲元件廠美律 (2439-TW) 今 (28) 日舉行法說，總裁黃朝豊表示，進入傳統旺季、新機種開始放量，估第四季營收有望季增雙位數、優於去年同期，毛利率則隨著產品組合調整，估持平上季或小幅下滑。

展望明年，黃朝豊指出，整體還不太明確，雖然因為不景氣，多數終端產品銷售不佳，不過高階機種較不受影響，而美律產品都是中高階機種，預期明年第一季營運與過去同期相比，會是比較好的季度。

揚升器部分，美律表示，NB 揚聲器新品穩定供貨，加上手機揚聲器大量出貨，第四季營收會優於上季與去年同期；獲利則隨著進入旺季、稼動率提升，帶動毛利率成長。

美律為美系手機揚聲器供應商之一，在該客戶出貨市占維持 30-40%，黃朝豊補充，明年手機製程不會有太大改變，不過手機成長趨緩、稼動率不如預期，公司將調整接單策略，明年可能只會接 5 個機種，並把產線釋出接其他案子。

耳機產品部分，TWS 耳機新品持續成長，不過電競耳機與通訊耳機因客戶進行調整存貨，營收貢獻會下滑，導致第四季耳機營收將季減，但仍與去年同期相當；獲利則因稼動率下滑呈現季減。

黃朝豊表示，電競市場今年下半年低迷，預期明年第一季庫存去化會告一段落，第二季電競市場有望開始好轉。