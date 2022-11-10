中華電攜20家網通廠組5G O-RAN艦隊 目標進軍美國

中華電 (2412-TW) 今 (10) 日舉行亞洲矽谷 - 5G 開放網路整合驗證暨推廣計畫發表會，董事長謝繼茂表示，近兩年已協助國內 20 家網通系統廠進行 5G 開放網路 (5G O-RAN) 驗證測試，隨著國內 5G O-RAN 艦隊成形也將輸出國際，未來兩、三年首要進軍美國市場。

副總賈仲雍指出，2025-2030 年 5G O-RAN 產值上看 10 億元，目前已有 6 家網通廠通過第一階段認證，後續會配合國發會計畫再執行下一階段驗證。海外市場會攜手國內 5G O-RAN 艦隊，以及高通、思科、微軟等大廠搶進美國市場。

謝繼茂指出，此計畫兩年來協助 20 家國內廠商辦理 5G 開放網路驗證測試，包括啟碁 (6285-TW)、雲達、亞旭、和碩 (4938-TW)、HTC 宏達電 (2439-TW)、中磊、仁寳、台達電、光寶、明泰、友訊等 18 家網通設備商，以及伸波、大世科等 2 家系統整合商，實證國產自主研發 O-RAN 設備，可介接國產雲達與國際 Cisco、Nokia、Ericsson 等大廠的 5G SA 核心網路。

為驗證國產 5G 開放網路設備效能，中華電今年與桃園、台南、高雄市政府合作打造示範場域，共導入五項應用服務，包含在桃園機場捷運 A18 站建置 3D 沈浸體驗和全息投影兩項應用，提供智慧展演體驗。

另外，在台南赤崁樓建置 WebAR 應用，民眾可利用平板電腦掃描赤崁樓模型，體驗智慧導覽古蹟歷史、高雄場域除了選在輕軌重點路口設立防碰撞提醒，並確保用路人安全外，配合 2022 DigiWave 數位科技藝術展，在蓬萊碼頭打造 5G 體感電競遊戲貨櫃試驗場域。

國發會提到，5G 開放網路 (5G O-RAN) 未來 5 到 10 年將大幅成長，因此該驗證測試為 5G 創新應用計畫的重要項目，中華電在兩年來除了協助國產開放網通設備取得關鍵 OTIC 國際標準認證門票，經由 5G 開放網路應用實證，順利與國際市場供應鏈接軌，讓世界看見台灣 5G 開放網路的自主發展能量。