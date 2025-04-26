俄軍高層莫斯卡利克爆炸身亡！俄烏衝突升溫 克宮怒指烏克蘭涉案
鉅亨網編譯莊閔棻 2025-04-26 15:29
當地時間 4 月 25 日，俄羅斯莫斯科州巴拉希哈（Balashikha）發生一起嚴重爆炸案，導致俄羅斯總參謀部作戰總局副局長雅羅斯拉夫 · 莫斯卡利克（Yaroslav Moskalyk）身亡。爆炸發生在一棟公寓附近，停放的汽車被炸毀並引發火災。
根據俄羅斯調查委員會報告，現場發現的自製炸彈內含大量彈片，威力相當於 300 克 TNT 炸藥。目前，該案被定性為謀殺，並由俄羅斯聯邦調查委員會中央辦公室負責深入調查。
對此，克里姆林宮當天迅速回應，指控烏克蘭應為此次爆炸事件負責。俄總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）強調：「基輔政權再次暴露了其真面目，持續在俄羅斯境內從事恐怖主義活動。」
俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）也認為，烏克蘭情報機構可能參與其中，並要求烏克蘭方面出面解釋。
針對這起爆炸事件，美國總統川普也表態關注。他在從華盛頓飛往羅馬的專機上對記者表示，莫斯卡利克遇害是「一件大事」，美方將密切追蹤相關發展。
根據俄方公開記錄，莫斯卡利克曾是俄羅斯代表團的高級成員，參與了包括 2015 年「諾曼底模式」會談等重要外交活動，該會談促成了 2015 年《新明斯克協議》的簽署。
同日，針對川普有關克里米亞歸屬俄羅斯的說法，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）則出面強調，烏克蘭立場堅定不移，只有烏克蘭人民能決定領土歸屬，且烏克蘭絕不會在法律上承認任何被臨時佔領的領土。
澤連斯基進一步指出，烏克蘭已在倫敦的會談中提出類似北約第五條款的集體安全保障提案，並已提交各方審議。他強調，無論是否加入北約，烏克蘭都必須獲得強有力的安全保護，以捍衛國家主權。
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