俄軍高層莫斯卡利克爆炸身亡！俄烏衝突升溫 克宮怒指烏克蘭涉案

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-04-26 15:29

‌



當地時間 4 月 25 日，俄羅斯莫斯科州巴拉希哈（Balashikha）發生一起嚴重爆炸案，導致俄羅斯總參謀部作戰總局副局長雅羅斯拉夫 · 莫斯卡利克（Yaroslav Moskalyk）身亡。爆炸發生在一棟公寓附近，停放的汽車被炸毀並引發火災。

根據俄羅斯調查委員會報告，現場發現的自製炸彈內含大量彈片，威力相當於 300 克 TNT 炸藥。目前，該案被定性為謀殺，並由俄羅斯聯邦調查委員會中央辦公室負責深入調查。

‌



對此，克里姆林宮當天迅速回應，指控烏克蘭應為此次爆炸事件負責。俄總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）強調：「基輔政權再次暴露了其真面目，持續在俄羅斯境內從事恐怖主義活動。」

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）也認為，烏克蘭情報機構可能參與其中，並要求烏克蘭方面出面解釋。

針對這起爆炸事件，美國總統川普也表態關注。他在從華盛頓飛往羅馬的專機上對記者表示，莫斯卡利克遇害是「一件大事」，美方將密切追蹤相關發展。

根據俄方公開記錄，莫斯卡利克曾是俄羅斯代表團的高級成員，參與了包括 2015 年「諾曼底模式」會談等重要外交活動，該會談促成了 2015 年《新明斯克協議》的簽署。

同日，針對川普有關克里米亞歸屬俄羅斯的說法，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）則出面強調，烏克蘭立場堅定不移，只有烏克蘭人民能決定領土歸屬，且烏克蘭絕不會在法律上承認任何被臨時佔領的領土。