時代雜誌：川普稱「不百分之百同意美國應由法律統治」 引發法治動搖疑慮

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-04-26 15:51

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美國總統川普近日在接受美國 TIME《時代》雜誌專訪時表示，他「不百分之百同意」美國應是一個由法律而非人統治的國家，這番話立即引發各界對美國法治制度的質疑與不安。此言論發表之際，正值川普第二任期滿百日，其執政風格愈發強勢，屢屢挑戰國會與司法權力。

據報導，在訪問中，當《時代》記者詢問川普，是否同意美國開元總統約翰 · 亞當斯（John Adams）名言：「我們是一個由法律統治，而非人統治的政府」時，川普回應道：「我認為我們是一個由法律統治的政府，但總得有人來執行法律。而在理想情況下，應該由像我這樣誠實的人來參與執行。」

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川普此番話語顯示出他對「法律至上」理念的保留態度，間接透露他更重視人治在政府運作中的角色。這種看法與美國長久以來強調的民主與憲政體制產生張力，引起法律與政治學者的關注。

更引人注目的是，在同一場訪談中，當川普被問及是否考慮尋求「第三任期」時，儘管他未直接表態，但表示「有些漏洞大家都知道」，暗示可能有機會延長總統任期。雖他聲稱「不相信鑽漏洞」，卻也表示正「收到大量要求」希望他繼續領導美國。

此外，川普在處理非法移民及遣返政策上的強硬作為，也與他對利用法律漏洞的態度產生矛盾。此前，川普政府就曾援引十九世紀的《外國敵人法》（Alien Enemies Act）來進行大規模驅逐出境，甚至將數百名移民送往薩爾瓦多殘酷監獄，還處處藐視聯邦法院。

更令人關切的是，川普還坦承考慮將美國公民遣送至外國監獄。「如果合法的話，我很樂意這麼做，我們正在研究這個可能性，」他說，「這些會是極端個案，但如果法律允許，我完全會這麼做。」

在亞當斯所宣示的「法律至上」理念下，美國歷任總統多將法治視為民主基石。然而川普的言論與行動似乎在試圖顛覆這一傳統。