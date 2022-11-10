〈台股盤前〉短期上有壓下有撐 大盤走勢估震盪

隨著美債殖利率走高與加密貨幣遭拋售，美股四大指數周三開低走低，全數收跌，台股因近期連日上漲，短期均線翻揚，也封閉前方跳空缺口，被視為止穩訊號，但接下來恐遇季線反壓，形成上有壓下有撐格局，今 (10) 日走勢恐較為震盪。

市場消息方面，外媒報導，耳機大廠歌爾股份 (Goertek) 由於生產問題，丟失蘋果 AirPods Pro 2 大單，並由立訊精密 (002475-CN) 承接所有訂單並成獨家組裝廠。市場看好，電聲元件大廠美律 (2439-TW) 與立訊關係緊密，也是美系既有供應商之一，受惠立訊拿大單，有望同步受惠大沾蘋果光。

另外，外媒傳台積電將在美國再建一座 3 奈米新廠，晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 昨 (9) 日回應，目前正建設的亞利桑那州新廠就包括一部分可能用於二期廠房建築，但目前尚未確定二期規劃。

矽智財大廠力旺 (3529-TW) 召開法說會，展望第四季，總經理何明洲指出，第四季營收將持續成長，尤其今年改變對嵌入式可多次編寫 (MTP) 記憶體的策略後，帶動權利金提升，至於美國最新禁令，目前並無影響。

金屬機殼大廠可成 (2474-TW) 昨日舉辦法說會，展望後市，董事長洪水樹表示，第四季因大環境影響，營運旺季不旺，不過，因原物料價格趨於穩定，毛利率展望正向；由於可成在手現金高達 1069 億元，洪水樹強調，加發現金股利是考慮選項之一。