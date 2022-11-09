歌爾股份AirPods出包 美律有望迎轉單

外媒報導，耳機大廠歌爾股份 (Goertek) 由於生產問題，丟失蘋果 AirPods Pro 2 大單，並由立訊精密 (002475-CN) 承接所有訂單並成獨家組裝廠。市場看好，電聲元件大廠美律 (2439-TW) 與立訊關係緊密，也是美系既有供應商之一，受惠立訊拿大單，有望同步受惠大沾蘋果光。

美律對此傳言不予評論，僅表示深圳廠持續生產 TWS，美律也看好 TWS 成長性，今年資本支出約 10 億元，將擴充深圳廠半自動化耳機生產線，積極提升產能。

事實上，美律與立訊一直維持緊密合作關係，2015 年美律一度擬引立訊為策略投資人，隔年雙方改變合作方式，美律蘇州廠 (蘇州美特)、惠州廠與越南廠陸續獲立訊入股，其中蘇州廠與惠州廠立訊持股過半，越南廠美律則持股 51%，由美律主導接單生產耳機相關產品。

美律看好，TWS 市場將持續成長，加上高階產品仍可保住價格，並朝消躁、體積更小等功能發展，且 TWS 較無庫存去化問題，業績貢獻相對穩定。

歌爾 (002241-CN) 發布公告，近日收到境外大客戶通知，將暫停生產一款智慧聲學產品。天風國際證券分析師郭明錤則透露，暫停生產的產品為蘋果 AirPods Pro 2 耳機，原因可能是生產問題，為填補產能缺口，立訊精密已擴產並取得所有 AirPods Pro 2 訂單，成獨家組裝廠商。

立訊挾著大規模產能與自動化設備等優勢大搶蘋果訂單，與立訊具有長期合作關係的美律，則可望雨露均霑，再沾蘋果光。

美律第三季營收比重中，受惠耳機新品放量，耳機比重提升至 69%、揚聲器 25%、其他產品 6%。耳機產品當中，TWS 占比 36%、聲學元件占比 38%、電競 26%；TWS 占整體營收比重約 25%。