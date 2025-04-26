時代雜誌：川普稱習近平主動來電談貿易 預告數百項協議將於數週內出爐

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-04-26 16:06

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美國總統川普近日接受美國 TIME《時代》雜誌專訪時表示，美國「距離可能簽署數百項貿易協議僅剩不到一個月」，並稱中國國家主席習近平已主動來電與其商談經貿事務。他堅稱：「他（習近平）打過電話給我，但我不認為這代表他示弱。」

儘管川普的說法引發關注，但中國官方至今堅決否認雙方有進行貿易協商，並重申美方應先取消關稅才有可能展開對話。此外，川普並未說明具體有哪些國家參與談判，也未透露協議內容，引發外界對其發言真實性的質疑。

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目前正值川普對等關稅政策暫停 90 天的前兩週，美國官員正與日本與南韓等國進行積極協商。不過，截至目前為止，尚無任何正式協議對外公布。川普則回應：「我會在三到四週內完成這些協議。」但他也補充說，部分國家可能會在協議簽訂後回頭要求調整內容。

川普更聲稱，透過單方面加徵關稅，他已經完成約「200 項協議」。他形容：「我們就像是一家百貨公司，自己訂價格。企業可以選擇接受這個價格，或不和我們做生意。」

然而，在數項民調顯示美國民眾對他處理經濟的信心下降之際，川普仍強調自己在任初期已使經濟回升。他質疑亞特蘭大聯邦準備銀行預測的第一季經濟萎縮數據，表示：「他們可能這麼說，但到目前為止，我才是對的。」

川普聲稱，美國對外貿易逆差代表「輸掉了數兆美元」，這一說法與大多數經濟學者認為貿易逆差本身並非壞事的觀點背道而馳。

針對消費者物價與通膨問題，川普則堅稱沒有通膨，並自豪自己已降低包括雞蛋在內的民生物資價格。儘管雞蛋價格近期確實下滑，但整體食品價格在其任內基本持平。