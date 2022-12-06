盤中速報 - 聯茂(6213)急跌-2.78%報76.8元，成交1,468張

聯茂(6213-TW)近5分K跌速2.78%，06日09:10報76.8元，成交1,468張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
聯茂(6213-TW)近5日股價上漲2.39%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲5.34%。台灣加權指數上漲2.91%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+502 張
- 外資買賣超：+1,268 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-766 張
- 融資增減：-431 張
- 融券增減：0 張
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+31.37%
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原投組報酬率
+25.89%
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投組標的成分
40%
6109
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