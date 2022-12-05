邊境解封帶旺旅遊商機 銀行撒幣推促刷方案搶卡友

邊境解封帶動旅遊商機復甦，銀行陸續推出相關促刷方案，提供指定通路購買機票、預定行程或飯店滿額加碼回饋，例如花旗就祭出百萬旅遊金抽獎向卡友招手，台企銀每月回饋金額 1000 元，但必須事先登錄。

10 月起國門大開，海外旅行也跟著遽增，花旗 (台灣) 銀行為此推出「花旗迎新購物祭瘋享百萬旅遊金」活動，即日起到 2023 年 2 月 28 日，不限卡別、不限通路，只要完成登錄，單筆合格消費滿 888 元，就有機會抽中易遊網 10 萬元旅遊金，等值歐洲雙人來回機票；累積合格消費滿 10 萬元，再享易遊網 2 千元旅遊金。

花旗銀行表示，除抽獎活動，全通路累積合格消費滿 10 萬元，即可享易遊網 2 千元旅遊金，相當於 2% 回饋，搭配現金回饋 Plus 鈦金卡，再享筆筆 2% 回饋，最高樂享 4% 回饋。

台企銀宣布，自 12 月 1 日起至明年 2 月 28 日止，刷台企銀信用卡及簽帳金融卡在指定通路購買機票、訂飯店或訂旅遊行程，累積刷滿新台幣 15000 元以上，除了原現金回饋外再加碼享 1% 刷卡金回饋，每人每月上限 1000 元。

台企銀表示，使用「藝 Fun 卡」，在華航、長榮、星宇、捷星、樂桃及阿聯酋等航空公司、國內各大旅行社及國際訂房網 Agoda、Hotels.com、Booking.com 等通路，原先消費即加碼回饋每戶每月上限 500 元，再加上本次冬日旅遊為期三個月的 1% 加碼活動，單月最高可拿 1500 元刷卡金回饋。

此外，刷台企銀信用卡，透過 Agoda 網站預訂全球飯店，還能享有限量 12% 優惠，海外消費還可再享 2% 現金回饋無上限。