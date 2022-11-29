國境解封炒熱旅遊商機 信用卡簽帳金額翻倍增長

國境解封也讓信用卡業績跟著爆發，根據兆豐銀行統計，9 月中旬推出海外刷卡最高 23% 回饋後，2 個月內就帶旺旅遊業績較去年同期大增 105%，其中航空公司機票簽帳金額更是驚人，成長率直接飆到 620%，旅行社簽帳則成長近 300%。

銀行業者表示，隨著國境解封加上即將到來的跨年與農曆春節，在銀行的促刷優惠拉抬下，預期將帶動整體信用卡簽帳業績再創新高。

根據兆豐銀行調查，疫後海外旅遊趨勢已經從跟團慢慢轉向自由行，尤其 31 到 40 歲有超過 4 成年輕人偏愛機加酒玩法，也因此是否能深耕此種形式的旅遊需求，也成為市場瓜分大餅的分水嶺。

以兆豐銀行為例，除了固樁團體行市場，推出喜鴻假期刷兆豐卡享日韓折價 3000 元、五福旅遊指定行程最高折 500 元、可樂旅遊 95 折等優惠外，對於喜愛「自由行」的旅客同樣規劃了一系列的刷卡優惠，包括刷機票滿 1 萬元可免費搭乘機場捷運、指定卡刷滿額送免費機接及海外醫療險等優惠。

此外，為提高卡友動卡率，兆豐銀行加碼提供全球超過 200 個城市行李運送折扣的好康，讓旅客能放心血拚，不用扛著戰利品窒礙難行、輕鬆就能搞定沉重行李，對於喜歡說走就走的背包客，都可以多加善用這些發卡行推出的旅遊優惠，為自己精省一筆。



