鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-07-01 20:11

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第一銀行 7 月 1 日將推出全新升級版「iLEO FUTURE 2.0 信用卡」，全新卡面以未來科技感設計，轉動卡片時浮現「0101」位元碼，加上 2 公分高的小粉獅圖案，展現「未來由我選擇、生活由我定義」的創新精神；為慶祝新卡上市，新戶申辦即可享有最高 2600 元專屬禮遇，輕鬆入手高回饋信用卡；另外，聚焦三大核心場景與優惠，享指定行動支付最高 13％、海外消費最高 13％及數位訂閱平台最高 7％回饋。

一銀iLEO FUTURE 2.0信用卡全新升級 新戶享2600元首刷禮最高13％回饋

iLEO 卡新戶於核卡後 90 天內，海外一般消費皆享 10％刷卡金回饋，最高回饋 2000 元，讓海外旅程更添精彩與價值；不只國外旅遊回饋，新戶綁定台灣 Pay、LINE Pay 或 Apple Pay 等還享有一般消費 10％回饋，最高回饋 500 元，日常支付輕鬆還能省荷包，年底前 iLEO 卡新戶同時申辦 iLEO 數位帳戶，消費滿千再贈百元，回饋最高達 2600 元。

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除新戶專屬禮遇外，iLEO 卡還享熱門電商、電信費、美食外送、LINE Pay 與國內旅行社與海外消費 2％回饋；指定行動支付，如台灣 Pay、LINE Pay 或 Apple Pay 等，單筆一般消費滿 1000 元即可再享 1％現金回饋；海外實體商店消費同樣享有加碼 1％現金回饋，等於筆筆消費皆享最高 3％回饋。