搶解封旅遊商機 銀行信用卡促刷拚附加服務

防疫措施鬆綁再度炒熱海外旅遊商機，銀行的信用卡促刷優惠，除了比拚刷卡回饋外，也將觸角延伸至機場接送、旅遊保險等附加需求，爭取卡友青睞提高動卡率。

以兆豐銀行來說，提供卡友刷卡購買機票或團費，單筆消費金額滿 1 萬元，就可在 11 月起到明 (2023) 年 2 月底期間，免費搭乘 1 次機場捷運；此外，指定卡別消費滿額還可享有免費機場接送、海外醫療險等優惠。

滙豐銀行則鎖定旅遊保險，即日起到明年的 9 月 30 日，刷旅人卡支付全額機票費用，就能享有「旅行不便保險權益」，意即卡友如果在海外旅遊感染 COVID-19 確診，導致行程取消或延期都可憑單據申請理賠。

滙豐銀行表示，刷旅人卡支付全額機票費用，若因染疫或其他不可抗力之行程取消、縮短、延期或錯過轉機，經保險公司認定，享保障理賠金額最高新台幣 31000 元，同行出遊的配偶與子女也能享有 50% 的全額旅遊保險福利的賠償限額保障。

國際組織萬事達卡則鎖定日韓港澳等熱門旅遊景點，提供食宿刷卡優惠。以日本為例，提供東方文華酒店消費 10% 的現金回饋，刷萬事達卡到活動日本 (Activity Japan) 購買行程，或是到 BicCamera 消費滿額也有折扣優惠，回饋率合計最高可達 17.5%。

最高享 5% 優惠與 10% 免稅折扣；世界卡持卡人至「萬事達卡環球賞」平台線上註冊綁定可額外享有 BicCamera 消費滿 35,000 日圓享 875 日圓現金回饋 [3]，總計最高可享 17.5% 回饋。