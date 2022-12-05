〈台幣〉亞幣齊揚 強升1.5角收30.455元 登逾3個月新高

中國防疫管制鬆綁，帶動資金重返亞洲，新台幣兌美元匯率今 (5) 日跟隨人民幣走揚，一開盤就展開強勁攻勢，直接衝破 30.5 元關卡，終場強升 1.5 角，收在 30.455 元，為連 5 升，逾 3 個月來高點，台北及元太外匯市場總成交值 12.125 億美元。

陸港股市今天連袂走高，恒生指數收盤飆漲 4.51%，上證指數也漲 1.7%，收復 3200 點；在岸、離岸人民幣對美元同步升破「7」關口，顯示投資者擴大了對中國經濟重新開放的預期，進一步選擇買入股票，將資金匯回亞洲市場。

新台幣兌美元匯率今天以 30.58 元開盤，最高來到 30.439 元，升值 1.66 角，終場以 30.455 元作收，升值 1.5 角，為今年 8 月底以來新高，台北外匯市場成交值 8.14 億美元，元太外匯市場成交值 3.985 億美元。

台股今天一度漲逾百點，站上萬五大關，ABF 載板、軍工概念股及中概生技股等獲買盤青睞，但台積電翻黑、權值股漲勢收斂，加權指數終場小漲 10.06 點，收在 14980.74 點。外資回頭買超 7.83 億元，三大法人合計買超 11.94 億元。

觀察主要貨幣今天表現，根據央行統計顯示，美元指數下跌 0.17%，人民幣強升 1.06%，越南盾升值 1.58%，韓元升值 0.56%，新台幣升 0.49%，新加坡幣升值 0.25%，歐元升 0.09%，日元則貶值 0.38%。