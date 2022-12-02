明年停止升息後投資術 群益點名五大成長產業看俏

群益金鼎證券在 2022 年第四季投資論壇最新指出，明年隨著全球利率停止緊縮，國內經濟可望逐季好轉，看好具有成長性的產業有電動車 EV、半導體、人工智慧 AI、 HPC 和新能源。

此次群益投資論壇中，獲邀參加的優質企業包括台半 (5425-TW)、南亞 (1303-TW)、智易 (3596-TW)、台康生技 (6589-TW)、力旺 (3529-TW)、仁寶 (2324-TW)、晶心科 (6533-TW)、榮剛 (5009-TW) 和台光電 (2383-TW) 等 9 家上市櫃公司，並舉辦 6 場專題分析，涵蓋美國總經、台股展望、塑化、儲能、生技和低碳永續等產業。

群益投顧董事長蔡明彥指出，明年美國景氣並不樂觀，預估 將出現 0.1% 的小幅衰退，原因在於，高通膨儘管有望逐步緩解，但生活成本居高，消費者信心減弱，民眾儲蓄下滑，對消費產生負面衝擊。

不僅如此，美國企業面臨銷售下滑、庫存增加，去化庫存降價求售有損企業獲利，因此，群益預期美國就業市場將逐漸惡化。

華國能源儲能事業部副總經理劉信賢提到，在多國淨零目標的設定下，儲能裝置量在未來 30 年得以呈現爆發性成長，以美國和中國為主要的成長國家，全球儲能需求到 2025 年會有 50GW 的容量，我國也預期將於 2025 年達成設置 1GW 儲能容量目標，此將帶動全球與國內電池材料、電池模組，以及儲能櫃組裝 / 製造 / 系統整合等產業快速成長。