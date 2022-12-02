評析近期的「高股息ETF的選美大會」

當股市迎來反彈，一舉突破半年線後，投信基金經理人無不爭奇鬥艷，因為今年的行情搭配剛解套的餘波盪漾，在散戶資金解套、信心回籠之際，趁勢吸引更多的資金活水進入管理的基金其中，對於投信公司而言，畢竟快年底了，無非也想為業績及年終獎金努力一把。

因此在近期關於高股息 ETF 的各類新聞相當多，而且「比較性質」的相當多，筆者把這稱作選美大會。曾提過台灣的散戶對於「高股息 / 高現金股息殖利率」有很大得執念，不過筆者其實不甚認同此風氣，因此本文一樣來比較這些 ETF，但從一些相對中立不吹捧的議題來解析

1.「新發行的 ETF，回測績效都很好」，換句話說呢…

從標題乍看沒有問題，但筆者更喜歡用邏輯的逆否命題來說：「回測績效不好，該 ETF 策略根本不會上市發行」。不知道讀者們有沒有體悟到一些真相?

永遠新發行的 ETF，上市前一定都會調選股策略的參數、調比較期間，弄出一個漂漂亮亮的回測績效，不只要打敗大盤還要打派同類型。連回測績效都不能「雕琢」出一個漂亮數據，怎麼能輕易募得到錢，這是十足的行銷考量。

舉例而言：10 月才上市的 00919(群益台灣精選高息 ETF)

這是上市前群益投信的官方提供資料，直接對標大盤加權指數 (0050、006208)，而且還比較了兩大高股息 ETF 的追蹤指數 ( 0056、00878)，當然既然能上市，肯定回測績效是擊敗的。大字寫著【總報酬率高】，只不過底下小字寫著【過去績效不代表未來收益之保證，亦不代表本基金淨值走勢及績效】

可以簡單提出一個疑點，為甚麼選 2017 年起比較，怎麼不選 2013、2015 年開始？我想結果很可能從艱辛打敗大盤變成落敗。當然近期比 2022 年績效、10/25 反彈以來績效的新聞都有，基本上都是一樣的疑點。

2. 不提回測績效，以理服人談「選股邏輯」!?

- 高股息定義，各有不同

在選股邏輯上，縱使是高股息 ETF，如何選出高股息的定義，每檔 ETF 也都不一樣

有「預估」股利發放像 0056；

00878 則是用「歷史」的股息殖利率；

筆者最愛嘲諷的 00900 則是抓準半年配或季配公司，還會刻意去領這些股息，「宣告」股息的性質)

00919 則是 5 月用實際「宣告」股利＋12 月「預估」股利。

3.0056 變成 50 檔持股?

0056 從 30 檔持股變成 50 檔持股 (00878、00900、00907、00919 等台股高股息 ETF 都是 30 檔)，這也能引發熱議。

此舉當然會把較低的篩進來，拉低整體股利殖利率沒錯。此處要告訴大家，「高股息殖利率，不一定高報酬」，所以倒也不用大費周章，提心吊膽 0056 就此翻天覆地，愈不盲目追求高殖利率，說不定整體績效還更好，至少筆者是這麼認為。可以期待改制 3~5 年後的表現變化。

而且就樣本母體而言，0056 有市值前 150 檔可以選、00878 是用 MSCI 台灣指數來當母體，最多也就 100 檔，實際上 88 檔個股能選，去討論 0056 多篩 20 檔意義不大。 還不如提前擔心明年度金融股的股息發放、獲利衰退時的股利發放率是否維持或下調，還更為重要。

（撰文者：永誠資產管理處分析師 范振峰）

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