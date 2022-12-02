Fed金融監理副主席：可能調整華爾街的年度壓力測試

美國聯準會 (Fed) 負責金融監理事務的副主席巴爾 (Michael Barr) 周四 (1 日) 表示，Fed 正在尋求調整銀行資本規定，以提升因應意外金融壓力的能力。這番話顯示華爾街大銀行一年一度的壓力測試可能將有變革。

巴爾表示，Fed 正在對銀行業的資本規定進行廣泛的審視，包括考慮引進新型態的壓力測試。壓力測試結果牽動銀行發放股利、實施庫藏股等回饋投資人的多寡。

巴爾在美國企業研究院 (AEI) 演講中說：「我們正在評估，用監管性質的壓力測試設定大型銀行的資本規定，是否能適當反映各種風險。除此之外，我們正考慮把壓力測試當成工具，尋找各種來源的金融壓力，並找出可能導致意外後果的風險蔓延管道。」

在華府，要求銀行提撥資本的多寡向來是熱門話題。銀行界主管多次抱怨，壓力測試的資本規定可能對銀行業務造成負面衝擊，例如美國最大銀行摩根大通 (JPM-US) 的執行長戴蒙 (Jamie Dimon)9 月曾說，壓力測試裡面的資本規定「不利於美國」。

巴爾在周四演說中並未提及任何一家銀行，但他強調，資本規定對於大型銀行極為重要。

他說：「較大、較複雜的銀行一旦倒下，造成的風險和成本也較龐大。採用更嚴格的資本規定，可以確保這些銀行將這種較大的風險內化，並藉由提升這些公司的韌性，抵銷社會可能因此承受的較大成本。」

Fed 6 月宣布，華爾街大銀行在壓力測試中都有良好的表現，這些銀行都展現自己有足夠資本，有能力因應失業率飆升、房價暴跌和股市暴跌同時出現的嚴苛情形。

巴爾說，雖然銀行業的資本雄厚，仍有必要進行「全面」審查。目前審查仍在進行中，還不到宣布確切結論的時刻。

他也提及加密貨幣交易所 FTX 破產在幣圈引發的風暴，他認為，需要一個監管體系，以便在技術創新和產業護欄之間取得平衡，不過令人慶幸的是，整體來說，金融體系的核心風險很低。