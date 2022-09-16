美防加密貨幣漏洞 將強化執法與數位資產監管

拜登政府周五（16 日）表示，美國政府機構必須加倍強化數位資產領域執法，並找出加密貨幣監管漏洞，同時指出加密貨幣可能的濫用與造成的傷害，儘管拜登政府點出加密貨幣在全球金融中日趨重要的作用。

這項敦促美國政府機構強化對加密貨幣監管的舉措是拜登政府在一系列公布的報告中宣部的，此前美國總統拜登今年 3 月時簽署一項《發展數位資產》（Ensuring Responsible Development of Digital Assets）的行政命令。

該份報告敦促美國證券交易委員會（SEC）和期貨商品交易委員會（CFTC）等監管機構針對數位資產生態系統風險發布指導與規則，包括加密貨幣被用來洗錢或詐騙的可能性。

白宮還表示，拜登將要求國會修改《銀行保密法》（Bank Secrecy Act of 1970, BSA），以適用在數位資產服務供應商，包括加密貨幣交易與 NFT（非同質化代幣）平台。該法要求銀行向財政部報告任何可疑交易活動。

此外，拜登還考慮各機構的建議，建立一個聯邦框架監督非銀行支付供應商。美財長葉倫受訪時表示，創新是一個充滿活力的金融體系與經濟的標誌之一，但須從歷史中的教訓吸取經驗，缺乏充分監管下的創新可能會金融體系和個人造成重大傷害與破壞。

司法部也表示，將設立一個數為資產協調員（Digital Asset Coordinator），監督 150 名聯邦檢察官調查與起訴數位資產方面的犯罪，並稱這是其打擊非法使用數位資產所帶來的威脅而努力的一部份。

值得注意的是，美國財政部還將領導一批政府機構組成的小組，考慮在央行發行數位貨幣，儘管白宮並未批准數位美元貨幣。

加密貨幣價值暴跌 引美各政府機關注意

加密貨幣的價值去年飆升逾 3 兆美元，但近幾個月來，隨投資者因利率上升而撤出風險資產價值暴跌。

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）點出這些風險，並補充說：「監管倆好的數位資產可能讓國際支付系統更具競爭力，並提升民眾服務」。

美國國家經濟會議（NEC）主席狄斯（Brian Deese）也表示，如果沒有適當的監管，加密貨幣可能會損害金融穩定和國家安全。

他稱：「如果數位資產要促進創新與支持美國在經濟與技術競爭力方面發揮作用，就必續對其進行監管。」

加密貨幣市場方面，截稿前，根據 CoinGecko 數據，比特幣 24 小時內下跌 1.3%，報 19,872.55 美元，以太幣下跌 6.9%，報 1,477.99 美元。