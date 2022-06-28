Fed壓力測試過關後 高盛、富國等大型銀行宣布增發股息

美國大型銀行通過聯準會 (Fed) 年度健康檢查後，高盛、富國等大型美國銀行週一 (27 日) 宣布增發季度股息，但花旗、摩根大通維持股息不變。

週一美股盤後公布此消息後，摩根大通 (JPM-US)、美國銀行 (BAC-US) 、花旗集團 (C-US) 和富國銀行 (WFC-US) 盤後股價基本持平，摩根士丹利 (MS-US) 盤後股價上漲超過 3.7%，高盛 (GS-US) 上漲 1.7%。

聯準會上週四公布，參與的 34 家銀行都通過壓力測試，顯示其有足夠資本維持放貸，可抵擋嚴重的經濟衰退，大型銀行在週一公布其股息和庫藏股計畫。

儘管這些銀行都通過測試，花旗、摩根大通在測試中表現相對較差，這也反映在受限的股息計畫上。

摩根大通和花旗集團週一表示，越來越嚴格的資本要求迫公司保持股息不變。花旗維持季度分紅每股 0.51 美元不變，摩根大通則維持每股 1.00 美元不變。

不過，這兩家銀行之外，其他大型美國銀行都宣布增發股息，美國銀行宣布將季度股息提高 5% 至每股 0.22 美元。摩根士丹利則把派息率提高 11% 至每股 77.5 美分。

富國銀行將季度股息提高 20% 至每股 0.30 美元，符合分析師預期。富國銀行還提到，公司有很大的能力執行庫藏股計畫，並將定期評估。

高盛股息增長率最高，將季股股息提高 25% 至每股 2.50 美元，優於分析師預估。

據報導，美國銀行業巨頭今年將向股東返回 800 億美元資本。