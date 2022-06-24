Fed公布壓力測試結果 所有銀行全數過關

聯準會週四 (23 日) 公布壓力測試結果，參與的 34 銀行都通過壓力測試，有足夠資本維持放貸，抵擋嚴重的經濟衰退，預計銀行業將在下週一公布其股息和庫藏股計畫。

壓力測試顯示，假設在商業房地產價格下跌 40%，公司債利差擴大，股票價格下跌 55%，市場波動加劇的的嚴重經濟衰退情況下，銀行業者將總計蒙受超過 6,120 億美元損失，第一類資本適足率降至 9.7%，仍是最低門檻的兩倍多。

今年壓力測試銀行業第一類資本適足率降至 9.7% (圖片：FED)

聯準會最新聲明指出，今年的假設情景比 2021 年的測試更加艱難，但銀行業持續保有強勁的資本水平，能夠在嚴重衰退期間繼續向家庭和企業放貸。

去年全美 23 家大型銀行因此合計損失逾 4,700 億美元，今年諸如摩根大通和美國銀行一些主要銀行因為貸款和交易損失增加，導致其資本水平比去年下降得更多。

銀行業下週一開始就可以宣布股息與庫藏股計畫。巴克萊分析師預測，摩根大通 (JPM-US) 將以 189 億美元的股息和庫藏股總額領先，其次是美國銀行 (BAC-US) 和富國銀行 (WFC-US)，分別為 155 億美元和 153 億美元。

美國銀行家協會 (American Bankers Association) 執行長 Rob Nichols 表示，美國大型銀行仍然處於有利地位，能承受一系列潛在的經濟衝擊，同時持續支持其顧客、客戶和團體，強大的資產負債表和高資本水平確保銀行業能夠放貸，即便他們面臨巨大的阻力，也能推動經濟。

在 2021 年大幅上漲後，銀行股今年萎靡不振。KBW 銀行業 ETF 指數 (KBWB-US) 在 2022 年迄今已下跌 25.96%，略遜於標準普爾 500 指數。