摩根大通策略師：明年上半年美股恐大跌12%　

摩根大通策略師週四 (1 日) 表示，在美國聯準會 (Fed) 持續升息且美國經濟預期陷入溫和衰退局勢下，2023 年上半年美股可能大跌。

以 Dubravko Lakos-Bujas 為首的摩根大通策略師在報告中表示，隨著金融環境持續緊縮，貨幣政策更加嚴格，基本面可能會惡化。標準普爾 500 指數可能會在 2023 年上半年再探今年低點，意味著較目前水準下跌約 12%。

不過，摩根大通預計，Fed 的鷹派政策將在明年下半年轉向，有望帶動股市回升，該行對標普 500 指數 2023 年年底的目標價設為 4,200 點，較目前水準約有 3% 上漲空間。

摩根大通也指出，由於市場需求、利潤率進一步壓縮以及公司股票回購減少，明年美股的收益將下降 9%。

摩根士丹利首席股票策略師 Mike Wilson 先前則表示，熊市正在最後階段，預期標普 500 指數明年第 1 季將在 3,000 至 3,300 點左右觸底，然後到明年年底再反彈至 3900 點。

億萬富豪投資人艾康 (Carl Icahn) 認為，最近的反彈對投資人來說猶如熊市陷阱，通膨至少短期內不會消失，將看到更多經濟衰退和企業獲利萎縮的消息。

華頓商學院教授西格爾 (Jeremy Siegel) 則表示，明年股市可以大漲多達 20%，因通膨將回到 Fed 2% 目標。