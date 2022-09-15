美國消費者監管機構對先買後付業者進行規範

美國消費者金融保護局 (CFPB) 周四 (15 日) 表示，將規畫開始監管 Klarna 和 Affirm Holdings (AFRM-US) 等「先買後付」(BNPL) 業者，擔心這種快速成長的融資產品正在損害消費者的利益。

CFPB 目前尚未監督 BNPL 公司或產品，但將發布指導或規定，以使產業標準與信用卡公司的標準相同。該機構還表示將實施適當的監督檢查。

由於資金成本上升和通膨飆升期間美國消費者支出下降，該產業原就面臨壓力，最新的發展將會是另一個重擊。

這也是 CFPB 局長丘普拉 (Rohit Chopra) 的一次重大出擊，他已承諾審查這些科技公司，因為它們越來越對傳統金融侵門踏戶。

他說，「在美國，我們通常將銀行和商業分開，但隨著支付和金融服務領域採用大型科技風格的商業作法，這道界線可能會消失。」

隨著美國人在新冠病毒疫情期間轉向線上購物，BNPL 服務允許消費者將購買付款方式採用分期付款。供應商則向線上零售商每筆交易收取費用。

經過去年的調查，CFPB 發現 BNPL 提供商 Affirm Holdings、Block (SQ-US) 的 Afterpay、Klarna、PayPal (PPL-US) 和澳大利亞的 Zip Co 在 2021 年共發出 1.8 億筆貸款，總額為 242 億美元，較 2019 年增加超過 200%。

然而，CFPB 在報告中表示，擔心這些產品可能會給消費者帶來風險，並強調接受調查的 5 家公司缺乏標準化的披露以及消費者過度擴張信用的可能性。

特別是，CFPB 表示，由於 BNPL 提供商不向信用報告機構提供數據，貸方可能無法完整了解借款人的負債情況，包括 BNPL 在競爭對手公司的貸款。

該機構還指出，客戶數據收集是一種消費者風險，並表示將開始確認 BNPL 業者本應避免的數據監控做法。

CFPB 在 2008 年金融危機之後創立，宗旨在打擊掠奪性貸款人，例如房貸企業和發薪日貸款人。

雖然該機構傳統上並未監管 BNPL 公司，但丘普拉曾表示，當公司的活動與傳統金融服務公司的活動類似時，他有權監管這些公司的活動。

然而，BNPL 公司可能會反對這種說法。

「先買後付」的上市公司股價今年一直承壓，Affirm 下跌超過 75%，Zip 下跌 79%。Klarna 的估值在 7 月暴跌約 85%。