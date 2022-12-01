「薪」酸！上半年全球勞工實質薪資降0.9% 史上首見

國際勞工組織（ILO）周三（30 日）表示，上半年全球實質勞工薪資下降，為有紀錄以來首度下滑，ILO 並認為，工資壓力引發通膨的證據薄弱。

ILO 發布的年度薪資報告顯示，按實際價值計算，上半年全球平均勞工月薪較去年同期下滑 0.9%，為 ILO 有紀錄以來僅見。ILO 已公布這項數據 15 年。

國際貨幣基金（IMF）預估今年全球通膨率將加速至 8.8%。ILO 說：「這清楚地表明，許多國家上半年名義工資的調整幅度，不足以抵消生活成本上揚。」

已開發國家的降幅最大。ILO 表示，在 G20 成員國中，上半年已開發國家的實質工資較去年同期減少 2.2%，但新興經濟體的的薪資仍增長 0.8 美分，這很大程度要歸功於中國的韌性。

該報告主要作者 Rosalia Vazquez-Alvarez 說，儘管各國央行採取積極行動，但通膨仍居高不下，全年全球勞工實質工資可能因此下降。她並說：「勞工占全球所得的比率正在下滑。」

ILO 表示，在生產力超過工資的國家，政府可以採取更多措施，特別是提高法定最低薪資，以避免勞工陷入生活成本危機。該報告指出：「許多國家的工資似乎都有空間，政府不必擔心會引發『工資 / 物價螺旋』。」

國際勞工組織還指出，最近實質工資減少，導致許多勞工在疫情期間蒙受更大損失，並造成英國等國家的勞工生活水準長期停滯不前。如今英國的勞工實質薪資比 2008 年還少。

各國央行一直緊盯勞工薪資，因為央行官員擔憂如果勞工要求加薪，以因應不斷上漲的生活成本，高通膨將變得根深蒂固，從而迫使企業漲價。