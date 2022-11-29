Fed兩官員放鷹 為抗通膨仍需進一步升息

美國聯準會（Fed）「三把手」、紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）與聖路易聯準銀行總裁、今年握有美國聯邦公開市場委員會（FOMC）投票權的「鷹王」布拉德（James Bullard）周一（28 日）談話陸續放鷹，前者認為通膨太高需要近一步收緊貨幣政策，後者認為市場低估 Fed 明年更積極升息打通膨的可能性。兩人發表談話後，美股主要指數盤中跌幅加深，美國公債殖利率和美元指數止跌轉漲。

威廉斯周一在紐約經濟俱樂部（Economic Club of New York）主辦的演講活動上表示，Fed 在抑制通膨方面還有更多工作要做，儘管近期供應鏈所面臨的挑戰有所改善，但通膨仍然「過高」。威廉斯認為進一步收緊貨幣政策應該有助於恢復供平衡，並且在未來幾年內將通膨拉回目標的 2% 水準，雖然需要花一點時間，但對物價回穩有信心。

威廉斯預估，美國的通膨率成長到今年年底將放緩至 5% 至 5.5%，明年進一步降至 3% 至 3.5%，而明年年底美國失業率可能會從目前的 3.7% 上升至 4.5% 到 5%。他的這兩項預估皆高於 Fed 在 9 月發布的預測中值。

值得注意的是，他在演講問答階段表示，目前有必要將利率維持在限制性區間一段時間，預料這種情況會持續到明年，不過在 2024 年降息是有可能的。

他說：「在某些時候名目利率需要下降，否則實質利率將會上升，就其對經濟的影響而言，只會讓政策越來越緊縮。有可能在 2024 年開始降低名目利率，因為通膨正在下降，我們希望有個適當的實質利率。」

與此同時，Fed「鷹王」布拉德也在周一發表談話，他認為金融市場低估 Fed 決策者明年需要更激進升息對抗通膨的可能性，而「仍然有很大程度上」的預期是通膨會自然回落。

布拉德重申，Fed 需要透過升息政策利率至少達到 5.0% 至 7.0% 這一區間的下緣，才能滿足讓利率有足夠限制性水準的目標。

至於就業方面，布拉德認為就業市場極為強勁，他援引經濟學家預測 11 月非農就業將新增 20 萬人的數據表示，這樣的強勢表現讓 Fed 能採取對抗通膨的策略。

此外，儘管經濟學家認為經濟衰退的可能性較大，但布拉德認為更有可能的結果是經濟成長放緩而非衰退。他表示，亞特蘭大聯準銀行的根據約 30 個經濟指標所產出的國內生產毛額（GDP）預測模型「GDPNow」顯示，美國第四季經濟成長預期看起來強勁。

市場反應

兩名 Fed 官員談話一出後，美股主要指數盤中跌幅加深，美國公債殖利率和美元指數止跌轉漲。截稿前，道瓊工業指數跌近 450 點或近 1.3%，那斯達克綜合指下跌逾 150 點或近 1.4%，標普 500 指數跌近 1.4%，費城半導體指數跌逾 2%。美國 10 年期公債殖利率和美元指數分別升至 3.709%、106.395。

芝商所（CME）FedWatch Tool 顯示，美國聯邦基金利率期貨交易市場預估，Fed 在 12 月升息 2 碼（50 個基點）的機率為 67.5%、升息 3 碼（75 個基點）的機率為 32.5%。另外，目前市場預估明年終點利率將落在 5% 至 5.25% 區間。

圖：芝商所 FedWatch Tool。