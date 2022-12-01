大賣空主角本尊示警：美國將面臨多年經濟衰退

電影「大賣空」主角本尊、Scion 資產管理公司的貝瑞 (Michael Burry) 預估，美國將會無可避免地陷入一場持續多年的經濟衰退。

貝瑞在一則推文中說道：「什麼樣的策略能讓我們擺脫這場衰退? 什麼力量可以把我們拉出這樣的情況? 並沒有。我們將看到的是一場持續多年的衰退。」

一直以來，貝瑞持續預測美國經濟將陷入衰退。他曾警告，美國消費者債務增加，將對美國經濟帶來重大風險。「面對高通膨，消費者並不是選擇削減開支，淨消費者信貸餘額正以創紀錄速度增長。」

他提到：「還記得過度儲蓄問題嗎? 沒必要多做解釋。COVID 直升機撒錢教會人們再次消費，而且很容易上癮。凜冬將至。」

標普全球評等 (S&P Global Ratings) 首席經濟學家 Beth Ann Bovino 也曾警告，美國將在明年陷入衰退，且失業率續升。

Bovino 在報告中預估，美國經濟將在 2022 年增長 1.8%，隨後在明年萎縮 0.1%。同時，失業率將自 10 月的 3.7%，在明年第四季升至 5.6%。

2008 年曾準確預測金融海嘯的「末日博士」羅比尼 (Nouriel Roubini) 也曾表示，人們將迎來一個結合 1970 年代不景氣谷底和全球金融危機的時期。他認為更大且持續的結構性障礙將會出現，不僅拉低潛在成長，並在未來幾年使物價保持在高點。