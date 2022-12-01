美商務長：中國威脅越來越大 與之競爭並非易事

美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 週三 (30 ㄖ) 發表演說時提到，中國對美國國家安全、美企和美國工人的威脅越來越大，美國與中國競爭並非易事。

雷蒙多週三在麻省理工學院發表「美國競爭力與中國挑戰」演說時提及美國面臨的中國經濟與科技挑戰，以及美國相應戰略。

雷蒙多演說中提到，在過去 10 年裡，中國領導人明確表示，他們不打算進行政治和經濟改革，而是尋求對國家未來的另一種願景，將經濟和技術政策與軍事野心結合起來。

雷蒙多稱，中國正試圖利用全球體系，推廣中國的價值觀並擴大其影響力，這破壞良好的公司治理，使美企處於不利地位，並使美國許多基本價值觀受到威脅，例如訊息自由流通和資料隱私。

雷蒙多抨擊，中國現今對美國國家安全構成一系列日益增長的挑戰，這是事實，中國軍事部署方式破壞美國盟友和夥伴的安全，破壞全球貿易的自由流動。

中國現今對美國國家安全構成一系列日益增長的挑戰 (圖片：AFP)

美國總統拜登今年 8 月簽署《晶片與科學法案》，提供 520 億美元的稅收抵免和資金，希望壯大半導體晶片在美生產。隨後，拜登政府 10 月祭出最猛烈的半導體禁令，從高階晶片、相關設備到人才全面禁絕，試圖建立廣泛全面的政策，扼殺中國製造先進晶片的能力。

雷蒙多提到，美方目標是加強出口管制制度、投資審查制度、供應鏈彈性，以及開發創新的解決方案，對抗中國的經濟脅迫和侵犯人權行為。

雷蒙多還補充，美國不尋求以任何方式使經濟與中國經濟脫鉤，此外，儘管有半導體等科技優勢，與中國有效競爭並非易事，這需要艱苦的工作，需要人人一同努力，不僅僅是政府。

截稿前，中國駐華大使館沒有立即發表評論。