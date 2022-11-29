〈美股熱門股〉鄭州廠動亂恐嚴重影響iPhone生產 蘋果盤中跌逾2%

蘋果周一（28 日）股價走跌，原因是其全球最大的 iPhone 中國代工廠工人騷亂不斷加劇，恐讓本就受到限制生產的高階 iPhone 14 更進一步受到打擊，蘋果盤中股價跌逾 2%。

截稿前，蘋果 (AAPL-US) 盤中股價下跌 2.17%，每股暫報 144.89 美元。

路透上周五報導指出，鴻海 (2317-TW) 在中國的鄭州廠 11 月的出貨量可能會近一步下降，因為數千名員工不滿中國為遏止新冠感染人數上升採取嚴格的清零措施而辭職。另外彭博上周也援引知情人士消息報導，由於生產相關問題，iPhone 14 Pro 產量恐少 600 萬支。

路透報導指出，供貨短缺讓許多消費者在「黑色星期五」（Black Friday）買不到蘋果最新高階手機，恐怕會影響蘋果在這一關鍵年底購物季的銷售。

Wedbush Securities 分析師 Dan Ives 預估，蘋果目前存有嚴重的 iPhone 短缺情形，本季度 iPhone 產量可能會減少至少 5%，而且根據未來幾周鴻海鄭州廠的生產和防疫政策抗議情況，甚至可能減少 10%。

凱基證券分析師 Christine Wang 認為，若狀況持續到 12 月，影響產量數字可能在 1,000 萬支左右，約占 12%。蘋果對上述消息並未立即回應置評請求。

調研機構 Counterpoint Research 周一表示，iPhone 14 Pro 和 Pro Max 的交貨明顯延後。根據調查數據，顧客在上周可能要等上 37 天才能拿到手機，此為高階 iPhone 14 系列手機上市以來等待時間最長的一次，不過一般款的 iPhone 14 仍有現貨。

摩根大通分析師認為，鄭州廠恢復正常生產水準延後所帶來的影響，可能會限制未來幾個月內實現供需平衡的速度，同時預估美國消費者大約需要等 33 天才能把 iPhone 14 Pro 和 Pro Max 拿到手。