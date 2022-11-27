本週操盤筆記：美國非農與核心PCE、鮑爾及多名Fed票委發言、亞洲工業數據

本週國際重要財經大事包含：美國 11 月非農就業人口、核心個人消費支出 (Core PCE) 物價指數、第 3 季 GDP 修訂值以及 ISM 製造業指數等重磅經濟報告，其他還有歐元區消費者物價指數(CPI)、日本和南韓工業生產，以及中國官方 / 財新製造業 PMI。

另外，聯準會 (Fed) 將在週四 (1 日) 公布褐皮書 (Beige Book)，說明美國經濟活動以及企業對前景的看法，包含 Fed 主席鮑爾(Jerome Powell) 在內官員及聯邦公開市場委員會 (FOMC) 投票委員也將發表談話。

本週操盤筆記 (1128-1202)

1. 美國非農、核心 PCE 等經濟數據

美國 11 月非農數據將在台灣時間週五 (2 日) 出爐，這是 Fed 今年最後一次利率會議前的最後一份非農報告。繼上月新增 26.1 萬人後，市場預期本月將新增 20 萬人，為連續第二個月放緩，但仍穩定成長，失業率預估將持平在 3.7％，略高於 50 年低點。

隨著市場對通膨越來越敏感，平均時薪變動也備受關注。自從今年 3 月達到 5.6% 高峰以來，美國平均時薪年增幅在 10 月跌至 4.7%，市場預期本月將進一步放緩至 4.6%。

未來一週重要美國重要經濟數據還有 9 月房價指數、Q3 GDP 修訂值、11 月 ISM 製造業指數、10 月 JOLT 職位空缺、上週失業金數據，以及聯準會最關心的核心 PCE 物價指數，市場預期 10 月核心 PCE 增長將小幅下滑。

2.Fed 主席鮑爾、多位 FOMC 票委發言

Fed 本月初召開利率會議至今，一系列經濟數據部分緩解投資人對通膨的擔憂情緒，上週會議紀要也強化央行在 12 月放慢升息步調的預期，不過，多位官員仍重申政策利率將高於原先預測。

市場目光集中在紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams)、聖路易斯聯準銀行總裁布拉德(James Bullard) 本週發言，Fed 主席鮑爾也將在台灣時間週四 (1 日) 凌晨 2:30 針對美國經濟前景和勞動力市場發表演說。

道明證券 (TD Securities) 策略師預期，威廉斯和鮑爾將明確表示，在勞動力市場依舊吃緊、服務業通膨仍高的情況下，升息周期將持續更久。

3. 歐元區 CPI

關鍵的歐元區 CPI 數據將在週三揭曉，經濟學家預期 11 月通膨將小幅下滑，為今年首度放緩，但仍將連續兩個月高於 10%。歐元區 11 月 CPI 年增率預測中位數為 10.4%，略低於前值的 10.6%。

歐元區四大經濟體德國、法國、義大利和西班牙也將公布個別通膨數據，除了西班牙以外，其餘三個國家通膨增長均有望放緩。

歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 週一將赴歐洲議會作證，她對歐元區通膨和經濟前景的任何看法受到投資人關注。ECB 首席經濟學家連恩 (Philip Lane) 也將於週四發表演說。

4. 亞洲工業生產、製造業數據

日本、南韓的工業生產數據都將在週三 (30 日) 出爐，市場密切關注全球經濟成長放緩對亞洲兩大先進工業出口國的影響，南韓週四公布的出口數據也將揭示全球需求的健康狀態。

另一方面，由於疫情重燃迫使中國地方當局再度收緊防疫限制，為當地經濟活動帶來損害，市場預估本週公布的 11 月財新和官方製造業 PMI 將略為下滑。