Fed會議紀錄：多數官員認為很快就能放慢升息步伐

美國聯準會 (Fed) 周三 (23 日) 公布 11 月會議紀錄，絕大多數與會官員預期，很快就會到適合放慢升息步伐的時候，同時針對快速收緊政策可能產生的影響展開辯論。

Fed 在本月初會議上連續四度升息 3 碼，但會議紀錄顯示，官員們普遍對在升息方面停止超前部署 (front-loading)，並轉向更小、更謹慎的步驟感到滿意。與此同時，多位官員認為終點利率將略高於先前預期。

會議上，官員們也討論貨幣政策滯後性對經濟和通膨的影響，以及收緊政策多久後會開始影響支出和人力招聘。

會議紀錄說：「放慢升息步調可讓 (聯邦公開市場) 委員會 (FOMC) 評估實現就業最大化和物價穩定目標的狀況，貨幣政策行動對經濟和通膨產生的不確定遞延效果，是這類評估之所以很重要的原因之一。」

與 Fed 利率掛鉤的期貨合約交易顯示，投資人認為 Fed 在 12 月 13 日至 14 日會議上升息 2 碼 (50 個基點) 的機率，從會議紀錄公布前的 75% 上升至 80%。

隨著放緩升息的可能性越來越高，股債雙雙獲得提振，對利率預期較敏感的 2 年期美債殖利率一度跌至 4.48% 下方，長債殖利率也下滑，美元指數走軟。

自 11 月利率會議以來，數據顯示美國經濟呈現溫和增長，在勞動力需求依然強勁的情況下，通膨浮現些微放緩跡象。美國上月非農新增就業 26.1 萬，失業率小幅升至 3.7%，但仍處於歷史低點。

會議爭論重點

即使坦承通膨方面幾乎沒有任何進展，且有必要繼續升息，官員仍對快速收緊政策可能對經濟成長和金融穩定造成的風險展開辯論。幾位與會官員認為，放緩升息可降低金融系統風險，另外幾位則說，應該等到通膨壓力明顯趨緩後再放慢升息步調。

也有官員指出，實現委員會目標所需的終點利率存在很大不確定性，顯示 Fed 官員正將關注焦點從各次會議升息規模，轉移到調整利率的最終水準。