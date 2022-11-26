iPhone交期延長恐衝擊營收 分析師：免驚！果迷仍會等 營收只是遞延 不是流失

蘋果 (AAPL-US) iPhone 持續存在交期問題，但分析師卻淡化該問題對蘋果的潛在長期影響。

鄭州的富士康 10 月底起因防疫限制而產能大減，且多家媒體報導富士康工人抗議其工資和工作條件，蘋果表示正在努力解決這些問題。蘋果與富士康均未回應置評請求。

現在下訂 iPhone 14 最高階也是最貴的 Pro 和 Pro Max 型號，必須要等到年底才能拿到，而較平價的入門款 iPhone 14 和 iPhone 14 Plus 機型目前交期沒有延遲，但受歡迎度不如高階機型。

Evercore 分析師 Amit Daryanani 將蘋果股票評為「優於市場表現」，目標價為 190 美元。他認為，交付遲延可能會將 12 月季度約莫 60 億美元的 iPhone 營收推遲至 3 月季度。蘋果最近一季總營收 901 億美元中，iPhone 佔其中的 426 億美元。

無獨有偶，Wedbush 分析師 Dan Ives 周五報告也提到，來自中國的供應問題將負面衝擊本季 iPhone 銷量約 5%。中國對新冠疫情採「清零」立場，這對蘋果的供應鏈來說是毀滅性的打擊，而鄭州富士康抗議活動更是一記重擊。

Ives 表示，若未來幾周鄭州廠的產能仍低於水準，且工人騷亂加劇，恐令 iPhone Pro 在最重要的聖誕節期間明顯出現嚴重短缺，尤其是美國市場。他對蘋果的目標價是 200 美元。

儘管 iPhone 的銷量會受到影響，但 Daryanani 認為蘋果股東不會有長期擔憂，因為需求持續強勁，且與擔憂經濟放緩的情緒形成明顯對比。

「交期短暫被延長，不太可能讓消費者退出蘋果系統。我們預期這些需求只是推遲，而非流失。」Daryanani 指出，Pro 機型目前的交期為 37 到 42 天。

「鑑於對 iPhone 14 Pro/Pro Max 的持續強勁需求，以及蘋果生態系統的黏性，我們持續認為這只是營收遞延而非損失。Pro 機型銷量較高，可能會對混合和利潤率產生明顯正面影響。」他補充，儘管鄭州廠還需要一些時間恢復正常運營，但高階機型的交期已經穩定下來。

Ives 也正面看待蘋果的狀況，他們認為蘋果的供應問題依舊來自清零政策，而非需求下降造成的。

蘋果 (AAPL-US) 周五約收低 2% 至每股 148.11 美元，今年迄今下跌 17%。