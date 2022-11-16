Fed研究：美債流動性有所下滑 需保持謹慎

紐約聯準銀行研究員 Michael J. Fleming 和 Claire Nelson 週二 (15 日) 發布一份研究報告指出，今年美國公債流動性有所下滑，相關監管單位和業內人士仍有理由保持謹慎。

流動性是指資產轉換成可使用資金的能力，兩位紐約聯準銀行研究員透過三種常見的美債流動指標，評估美債市場流動性近期演變及其與價格波動的關係，包括買賣價差 (Bid-Ask Spread) 、委託簿深度 (Order Book Depth) 和價格影響指標。

該研究發現，自 2020 年 3 月以來，市場平穩處理大量資金流動的能力一直令人擔憂，2022 年的美債市場流動性相對較差，仍有理由保持謹慎，密切監測美債市場流動性，並持續努力提高市場的彈性仍然很重要。

買賣價差小幅擴大 (圖片：newyorkfed)

買賣價差低，表示容易交易且成本較低，反之亦然，買賣價差指標顯示 2022 年的美債市場流動性相對較差，該指標在 2022 年擴大，但仍遠低於 2020 年 3 月新冠疫情爆發期間觀察到的水平。

委託簿深度自 2020 年 3 月以來最低 (圖片：newyorkfed)

委託簿深度衡量的是在最佳買入和賣出價格下可供買賣的債券平均數量。

該指標顯示 2022 年的流動性將相對較差，但不同債券之間的差異更為顯著。2 年期美債的委託簿深度與 2020 年 3 月水平相當，而 5 年期美債深度仍略高於 2020 年 3 月水平，而 10 年期國債的深度則明顯高於 2020 年 3 月水平。

價格影響自 2020 年 3 月以來最高 (圖片：newyorkfed)

交易價格影響指標也顯示流動性明顯變差。越大的價格影響意味著流動性越少，與 2020 年 3 月的情況相比，美債流動性在 6 月底和 7 月嚴重惡化，而近期 (10 月) 有所改善。