Fed官員再放鷹 12月仍可能升息3碼

波士頓聯準銀行總裁柯林斯 (Susan Collins) 週五 (18 日) 稱，幾乎沒有證據表明通膨壓力正減弱，聯準會 (Fed) 可能需要再升息 3 碼，以尋求控制通膨。

聯準會今年 6 度調升聯邦基金利率，包括連續 4 度升息 3 碼，聯準會主席鮑爾和一些官員已表示，聯準會可能在 12 月放緩升息腳步，以避免過度緊縮的風險。

不過，今年聯邦公開市場委員會 (FOMC) 票委之一的柯林斯週五表示：「恢復物價穩定仍是當務之急，聯準會顯然還有更多工作要做，預計這將需要進一步提高聯邦基金利率，接著在一段時間內將利率保持在一個足夠嚴格的水平。」

柯林斯指出：「聯準會現在處於一個階段，在我們決定政策足夠緊縮前，所有可能的升幅都擺在檯面上，升息 3 碼仍在討論範圍中，我認為把這點提出來也很重要。」

繼美國 10 月消費者物價指數 (CPI) 放緩後，美國 10 月生產者物價指數 (PPI) 數據也出現降温，但柯林斯認為，目前沒有看到明顯、重要的證據表明整體通膨率正在下滑。

她提到：「我們開始看到一些希望的跡象，儘管我們肯定沒有看到明確一致的證據，表明勞動力市場降溫，服務價格仍然非常高。」

聯準會官員接連放鷹 (圖片：AFP)

聯準會鷹派官員近日正輪番上陣強調升息前景，包括布拉德和其他官員重申，美國央行不能重蹈 1970 年代政策錯誤的覆轍。

聯準會鷹派大將、聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 週四放話，目前升息還沒有達到可以證明具有足夠限制性的水準，暗示基準利率須升至 5%-7%，方可抑制通膨。

明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 表示，很難知道聯準會 (Fed) 將須升息到什麼程度，但在通膨明顯觸頂前不應停止。

柯林斯週五補充道，12 月 FOMC 會議前還會有新的數據出爐，這將影響她對升息的看法，而聯準會 9 月的終點利率預測 (4.6%) 是在合理範圍內。