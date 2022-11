美股重點新聞摘要2022年11月24日

今日操盤前瞻

聯準會 (Fed)、歐洲央行(ECB) 會議紀錄

周四 (24 日) 美股感恩節休市

Fed 會議紀錄:多數官員認為很快就能放慢升息步伐

美國聯準會 (Fed) 周三 (23 日) 公布 11 月會議紀錄,絕大多數與會官員預期,很快就會到適合放慢升息步伐的時候,同時針對快速收緊政策可能產生的影響展開辯論。閱讀全文...

《晶片戰爭》作者:美國仍低估台灣風險

《晶片戰爭——全球最關鍵技術的爭奪戰》(Chip War:The Fight for the World"s Most Critical Technology) 作者米勒 (Chris Miller) 週三 (23 日) 受訪時表示,世界上幾乎所有最先進製程晶片都是在台灣製造的,美國政府仍低估台灣可能出現災難性後果的重大風險。閱讀全文...

美國準備授權雪佛龍 提高委內瑞拉石油產量

稍早路透引述知情人士報導,只要委內瑞拉政府和反對黨重啟政治談判,雪佛龍 (Chevron) 最快本周六就能獲美國允許,大幅擴張在委內瑞拉的營運規模。閱讀全文...

美國 11 月綜合 PMI 連續第五個月萎縮 通膨持續緩慢降溫

標普全球 (S&P Global) 周三(23 日)公布的採購經理人指數(PMI)初步調查顯示,美國 11 月綜合 PMI 從上月的 48.2 降至 46.3,連續第五個月萎縮,雖然數據顯示需求疲軟可能讓美國經濟進一步陷入衰退,但同時通膨也在持緩慢降溫。閱讀全文...