〈美股盤後〉感恩節前Fed紀要放鴿 那指收紅近1%

美國感恩節假期前夕，美股週三 (23 日) 交投清淡，聯準會釋出「鴿派」會議紀要後，10 年期美債殖利率下滑，科技股自低點回升，四大指數收盤齊揚。
迪士尼和 Salesforce 領漲之下，道瓊週三小漲超過 95 點。特斯拉飆漲 7.8 %，標普收紅 0.59%，那指收紅近 1%，費半揚升逾 1%。
數據方面，上周經調整後初領失業金人數報 24 萬人，創 3 個月新高，遠高於市場預期的 22.5 萬人，分析師警告，儘管這可能被解讀為就業市場走軟證據，但這可能是受到季節因素影響，因為年底假日季企業多暫時或放緩招聘。
政經消息，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議紀要顯示，絕大多數聯準會官員支持，較慢的升息步伐可能很快成為合適之舉，以評估貨幣政策收緊對經濟和通膨的滯後影響。此外，聯準會內部經濟學家預期，美國明年經濟衰退的可能性約為 50%。
美國銀行週三預測 2023 年失業率上升，美國將出現溫和衰退。同時，美債以外的市場閃現衰退訊號，2 年期和 10 年期德債殖利率曲線倒掛程度，創 1992 年以來最大。
油市週三萎靡不振，能源股墜入泥淖。外媒報導，歐盟成員國就俄油價格上限的初始價格陷入談判僵局。歐洲執委會建議上限價格訂在每桶 65 至 70 美元區間，希臘等重視海運的成員國不希望上限價低於每桶 70 美元，對俄國強硬的波蘭和波羅的海國家支持低於每桶 65 美元。
新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 6.39 億例，死亡數突破 662 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 127 億劑疫苗。
週三 (23 日) 美股四大指數表現：
- 美股道瓊指數上漲 95.96 點，或 0.28%，收 34,194.06 點。
- 那斯達克指數上漲 110.91 點，或 0.99%，收 11,285.32 點。
- 標普 500 指數上漲 23.68 點，或 0.59%，收 4,027.26 點。
- 費城半導體指數上漲 29.6 點，或 1.07%，收 2,786.4 點。
焦點個股
科技五大天王集體收紅。蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.59%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.45%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.04%；Meta (META-US) 上漲 0.72%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.00%。
道瓊成分股多收紅。迪士尼 (DIS-US) 上漲 2.78%；Salesforce (CRM-US) 上漲 2%；波音 (BA-US) 上漲 1.36%；安進 (AMGN-US) 下跌 1.27%；家得寶 (HD-US) 下跌 1.04%。
費半成分股普遍收高。NVIDIA (NVDA-US) 上漲 3.00%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 0.83%；德儀 (TXN-US) 上漲 0.99%；美光 (MU-US) 上漲 0.53%；英特爾 (INTC-US) 跌 0.50%；高通 (QCOM-US) 上漲 1.21%；AMD (AMD-US) 上漲 1.53%。
台股 ADR 互見漲跌。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.69%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.62%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.53%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 1.42%。
企業新聞
儘管 iPhone 供應擔憂持續存在，分析師調降對蘋果本季獲利的預估，蘋果 (AAPL-US) 週三小漲 0.59% 至每股 151.07 美元。
特斯拉 (TSLA-US) 暴漲 7.82% 至每股 183.20 美元，消費性類股隨之走高，花旗熊市分析師 Itay Michaeli 將特斯拉股票評級從「賣出」上調至「中性」，理由是特斯拉的市值從 2021 年 11 月高點回落超過 6000 億美元，這幾乎是賣超了。
全球最大農用機具製造商 Deere (DE-US) 上漲 4.99% 至每股 437.52 美元。最新財報超出華爾街預期，農業和建築設備價格上漲加速了強勁的銷售，並預測明年的淨利將增加。
美國時尚高檔百貨公司 Nordstrom (JWN-US) 下滑 4.24% 至每股 21.69 美元。 Nordstrom 過去幾個月銷售放緩，凸顯富裕消費者也開始縮衣節食，華爾街預測 Nordstrom 可能不得不擴大促銷活動，進而損害利潤率。
關鍵數據
- 美國 10 月耐久財訂單月率初值報 1%，預期 0.4%，前值 0.3%
- 美國 10 月核心耐久財商品訂單月率報 0.5%，預期 0.1%，前值 - 0.9%
- 美國上周初領失業金人數報 24 萬人，預期 22.5 萬人，前值 22.3 萬人
- 美國上周續領失業金人數報 155.1 萬人，預期 151.7 萬人，前值 150.3 萬人
- 美國 11 月製造業 PMI 初值報 47.6，預期 50，前值 50.4
- 美國 11 月服務業 PMI 初值報 46.1，預期 47.9，前值 47.8
- 美國 11 月綜合 PMI 初值報 46.3，預期 48，前值 48.2
- 美國 11 月密大消費者信心指數終值報 56.8，預期 55，前值 54.7
華爾街分析
Infrastructure Capital Management 分析師 Jay Hatfield 點評「會議紀要偏鴿，因為聯準會意識到消費者需求疲軟，以及國際經濟和金融狀況緊縮。」
Wedbush Securities 股票交易董事總經理 Michael James 稱：「要讓近期美股強勢走升下去，投資人正需要看到會議紀要釋出的訊息。」
部分分析師認為，市場對會議紀要反應過度。AlphaTrAI 投資長 Max Gokhman 表示：「會議紀要沒有傳達任何新內容，升息幅度可能很快會低於 3 碼，但終點利率也需要高於先期預期，這也是幾乎所有聯準會官員一直在發出的訊號。」
B. Riley Financial 首席市場策略師 Art Hogan 提到：「市場只對一件事感到不安，那就是聯準會及其對貨幣政策的想法，本週市場交投清淡，波動性迅速放大，任何可能改變未來升息的消息對金融市場都很重要。」
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