〈美股盤後〉感恩節前Fed紀要放鴿 那指收紅近1%

美國感恩節假期前夕，美股週三 (23 日) 交投清淡，聯準會釋出「鴿派」會議紀要後，10 年期美債殖利率下滑，科技股自低點回升，四大指數收盤齊揚。

迪士尼和 Salesforce 領漲之下，道瓊週三小漲超過 95 點。特斯拉飆漲 7.8 %，標普收紅 0.59%，那指收紅近 1%，費半揚升逾 1%。

數據方面，上周經調整後初領失業金人數報 24 萬人，創 3 個月新高，遠高於市場預期的 22.5 萬人，分析師警告，儘管這可能被解讀為就業市場走軟證據，但這可能是受到季節因素影響，因為年底假日季企業多暫時或放緩招聘。

政經消息，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議紀要顯示，絕大多數聯準會官員支持，較慢的升息步伐可能很快成為合適之舉，以評估貨幣政策收緊對經濟和通膨的滯後影響。此外，聯準會內部經濟學家預期，美國明年經濟衰退的可能性約為 50%。

美國銀行週三預測 2023 年失業率上升，美國將出現溫和衰退。同時，美債以外的市場閃現衰退訊號，2 年期和 10 年期德債殖利率曲線倒掛程度，創 1992 年以來最大。

油市週三萎靡不振，能源股墜入泥淖。外媒報導，歐盟成員國就俄油價格上限的初始價格陷入談判僵局。歐洲執委會建議上限價格訂在每桶 65 至 70 美元區間，希臘等重視海運的成員國不希望上限價低於每桶 70 美元，對俄國強硬的波蘭和波羅的海國家支持低於每桶 65 美元。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 6.39 億例，死亡數突破 662 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 127 億劑疫苗。

週三 (23 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊僅能源股收黑，非必需消費品、通訊服務和公用事業領漲。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王集體收紅。蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.59%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.45%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.04%；Meta (META-US) 上漲 0.72%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.00%。

道瓊成分股多收紅。迪士尼 (DIS-US) 上漲 2.78%；Salesforce (CRM-US) 上漲 2%；波音 (BA-US) 上漲 1.36%；安進 (AMGN-US) 下跌 1.27%；家得寶 (HD-US) 下跌 1.04%。

費半成分股普遍收高。NVIDIA (NVDA-US) 上漲 3.00%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 0.83%；德儀 (TXN-US) 上漲 0.99%；美光 (MU-US) 上漲 0.53%；英特爾 (INTC-US) 跌 0.50%；高通 (QCOM-US) 上漲 1.21%；AMD (AMD-US) 上漲 1.53%。

台股 ADR 互見漲跌。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.69%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.62%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.53%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 1.42%。

企業新聞

儘管 iPhone 供應擔憂持續存在，分析師調降對蘋果本季獲利的預估，蘋果 (AAPL-US) 週三小漲 0.59% 至每股 151.07 美元。

特斯拉 (TSLA-US) 暴漲 7.82% 至每股 183.20 美元，消費性類股隨之走高，花旗熊市分析師 Itay Michaeli 將特斯拉股票評級從「賣出」上調至「中性」，理由是特斯拉的市值從 2021 年 11 月高點回落超過 6000 億美元，這幾乎是賣超了。

全球最大農用機具製造商 Deere (DE-US) 上漲 4.99% 至每股 437.52 美元。最新財報超出華爾街預期，農業和建築設備價格上漲加速了強勁的銷售，並預測明年的淨利將增加。

美國時尚高檔百貨公司 Nordstrom (JWN-US) 下滑 4.24% 至每股 21.69 美元。 Nordstrom 過去幾個月銷售放緩，凸顯富裕消費者也開始縮衣節食，華爾街預測 Nordstrom 可能不得不擴大促銷活動，進而損害利潤率。

關鍵數據

美國 10 月耐久財訂單月率初值報 1%，預期 0.4%，前值 0.3%

美國 10 月核心耐久財商品訂單月率報 0.5%，預期 0.1%，前值 - 0.9%

美國上周初領失業金人數報 24 萬人，預期 22.5 萬人，前值 22.3 萬人

美國上周續領失業金人數報 155.1 萬人，預期 151.7 萬人，前值 150.3 萬人

美國 11 月製造業 PMI 初值報 47.6，預期 50，前值 50.4

美國 11 月服務業 PMI 初值報 46.1，預期 47.9，前值 47.8

美國 11 月綜合 PMI 初值報 46.3，預期 48，前值 48.2

美國 11 月密大消費者信心指數終值報 56.8，預期 55，前值 54.7

華爾街分析

Infrastructure Capital Management 分析師 Jay Hatfield 點評「會議紀要偏鴿，因為聯準會意識到消費者需求疲軟，以及國際經濟和金融狀況緊縮。」

Wedbush Securities 股票交易董事總經理 Michael James 稱：「要讓近期美股強勢走升下去，投資人正需要看到會議紀要釋出的訊息。」

部分分析師認為，市場對會議紀要反應過度。AlphaTrAI 投資長 Max Gokhman 表示：「會議紀要沒有傳達任何新內容，升息幅度可能很快會低於 3 碼，但終點利率也需要高於先期預期，這也是幾乎所有聯準會官員一直在發出的訊號。」

B. Riley Financial 首席市場策略師 Art Hogan 提到：「市場只對一件事感到不安，那就是聯準會及其對貨幣政策的想法，本週市場交投清淡，波動性迅速放大，任何可能改變未來升息的消息對金融市場都很重要。」

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數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主