Fed官員喬治：高利率可能需要持續較長時間

堪薩斯聯邦準備銀行總裁喬治 (Esther George) 表示，美國家庭仍持有自疫情以來累積的大部分儲蓄，代表聯準會 (Fed) 可能需要升息到較高水準並保持較長一段時間，才能成功抑制消費者需求，進而壓低通膨。

喬治在智利央行於聖地亞哥主持的一場會議中說，如果儲蓄集中在較富裕的家庭——也就是支出占家庭財富較低比重的家庭，可能無法為支出帶來太多額外的刺激效果。

然而，若這些儲蓄能較為平均的散布在所有人口中，包括更傾向花錢的家庭，可能對持續消費產生較大的效果，因而需要更高的利率。

喬治認為，過度儲蓄和財富分配，是影響經濟、通膨和利率前景的關鍵因素。

她說：「更高的儲蓄可以減少消費預防性回落的可能性，我們可能需要讓較高利率維持較長一段時間，才能說服家庭保留積蓄而非把錢花掉，否則會增加通膨壓力。」

Fed 將在周三盤後公布 11 月會議紀錄，美國在該月連四度升息 3 碼 (75 個基點)，聯邦資金利率目標區間已達 3.75-4.00%。期貨合約的定價顯示，投資人目前預期 Fed 12 月 13-14 日開會時的升息幅度可能縮減為 2 碼，到明年利率最高達到 5%。

近日 Fed 多名官員發言強調升息重要性，例如克里夫蘭聯準銀總裁梅斯特 (Loretta Mester) 同日重申，降低通膨仍然至關重要，將利用 Fed 工具完成這項工作。喬治和梅斯特都是今年的聯邦公開市場委員會 (FOMC) 成員，擁有貨幣政策投票權。