Fed鷹鴿交錯 斟酌下月升息幅度

聯準會多位官員週一 (21 日) 相繼表態，鴿派支持下月放緩升息幅度至 2 碼，以便有時間讓經濟消化 40 年來最快的貨幣政策緊縮政策，鷹派則明言，不排除下月再度升息 3 碼，確保抑制通膨任務圓滿成功。

聯準會在 11 月初宣布連續第四次將基準利率上調 3 碼至 3.75% 至 4% 區間，投資人普遍預計聯準會將在 12 月 13 日至 14 日的貨幣政策會議升息 2 碼，而近期聯準會的鷹派、鴿派接力向市場釋出訊號。

市場似乎感受到聯準會縮表的影響，美國舊金山聯邦準備銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 週一指出，聯準會升息的實際影響可能大於目前基準利率 (3.75% 至 4.00%) 所帶來的影響，聯準會須警惕過度緊縮政策的風險，政策的滯後性影響不容小覷，可能對經濟造成不必要的痛苦。

官員認為政策的滯後性影響不容小覷 (圖片：AFP)

戴莉認為，最新的通膨數據朝著正確的方向發展，包括期待已久的物價通膨下滑。

一系列鴿派言論後，戴莉坦言自己實際偏向鷹派。戴莉稱：「不排除下月再度升息 3 碼，我真得很想確保這項工作圓滿完成。通膨傷害了最無力承受的人。」

戴莉估計終點利率落在 5% 左右，但即將出爐的通膨數據保持強勁的話，可能上調終點利率預期。

克里夫蘭聯準銀總裁梅斯特 (Loretta Mester) 則無疑偏向鴿派。

她週一受訪時稱：「我對下月放緩升息幅度 (降至 2 碼) 抱持著開放態度，我確實認為這非常合適，因為這將微調聯準會的政策行動以幫助降低高通膨，同時可保持經濟持續發展。」

近期觀察到令人鼓舞的通膨改善跡像，梅斯特指出，這讓聯準會進入一個更加審慎和明智的新階段，來權衡其下一步行動，但她補充，如果物價壓力沒有充分減輕，聯準會應準備採取行動。

根據 CME 的 FedWatch 工具顯示，交易員預測聯準會下月升息 2 碼的機率超過 80%，明年 6 月終點利率來到 5%- 5.25% 區間以上的機率超過 70%。