Fed梅斯特重申：降低通膨仍是央行主要目標

克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）周二（22 日）重申，降低通膨對聯準會（Fed）來說仍至關重要，將利用 Fed 的工具來完成這項工作。

梅斯特在一場線上會議的開場白中表示：「有鑑於通膨水準高漲，恢復物價穩定仍是（聯邦公開市場委員會, FOMC）的首要任務，將致力於使用我們的工具把通膨拉回 2% 的目標水準。」不過她並未對貨幣政策前景發表評論。

對於就業市場方面，梅斯特表示薪資漲幅明顯提升，但多數情況下仍低於通膨水準，暗示工人薪資並非通膨的主要驅動因素。她還認為，通膨預期數據保持穩定。

根據最新的美國消費者物價指數（CPI），10 月通膨放緩幅度遠超預期，這一轉變可能給 Fed 官員提供更大緩升息的空間。

梅斯特周一曾表示，由於利率開始進入限制性區間，貨幣政策正進入不同的「節奏」，自己對 Fed 下個月放慢升息步伐沒有意見。

根據期貨市場合約定價，投資人預估 Fed 下個月會把升息幅度降至 2 碼（50 個基點），而且明年基準利率將在 5% 左右觸頂。Fed 本月已連續 4 次升息 3 碼（75 個基點），將基準利率的目標區間提高到 3.75% 至 4%。

不過有 Fed 官員警告，他們不想對一份通膨報告做出過多的解讀，仍希望看到有更多說服力的證據表明通膨正在回落。