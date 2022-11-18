分裂國會下 Fed將在抗通膨和保就業面臨更大壓力

美國期中選舉結果大致底定，形成共和黨重掌眾院、民主黨續保參院優勢的「分裂國會」局面，預料聯準會 (Fed) 主席鮑爾推行貨幣政策將面臨比過去兩年更大壓力，因民主黨在意繼續升息可能推升失業率、甚至引發經濟衰退，但共和黨將施壓 Fed 繼續力抗通膨。

美國總統拜登執政以來，鮑爾面對一個相對友善的國會。分析師指出，同時握有參眾兩院優勢的民主黨，過去兩年來對 Fed 政策的質疑聲音意外微弱，無論是錯估通膨情勢，抑或是過慢升息導致通膨飆上 40 年新高。

Capital Alpha Partners 金融政策分析師 Ian Katz 說：「針對 Fed 貨幣測管控的檢視並不多。民主黨不想多談通膨。」

然而，Fed 大幅升息一段時間之後，民主黨內出現愈來愈多尖銳的批判。例如，即將卸下眾議院小組主席位置的加州民主黨議員 Maxine Waters，本月稍早在 Fed 連四度升息 3 碼後曾致函鮑爾，他說矯枉過正可能讓經濟陷入衰退，「應該適可而止。」

一些民主黨人最近警告 Fed，過度升息可能傷害就業並引發經濟衰退。(圖: AFP)

參議員銀行委員會主席、民主黨籍的 Sherrod Brown 最近也警告鮑爾，Fed 在抗通膨之餘，不要忘記還有確保充分就業的職責。Brown 今年提議立法強化 Fed 官員的金融交易限制。

共和黨則持續猛攻通膨議題，並把問題怪罪在民主黨身上。

即將成為眾議院金融服務委員會領袖的北卡羅來納州共和黨人 Patrick McHenry，已多次呼籲 Fed 必須繼續專注於對抗通膨。雖然他對鮑爾一向友好，但眾議院金融服務委員會的共和黨委員已經明白表示，他們將開始審視 Fed 為何先前錯估通膨升溫。

這將讓鮑爾未來任期面臨考驗，這些年來，這位美國央行的總裁透過定期會議和電話通話與議員溝通並維繫關係。

曾以 Fed 和國會關係為著作主題的作家 Sarah Binder 表示，在歷史上，分裂國會通常不會帶來足以影響 Fed 的重大改革。

但 Binder 提醒，通常在分裂國會、經濟不景氣下，少數黨 (例如未來在眾議院的民主黨) 會加強對 Fed 的威脅。

學者表示，在分裂國會和不景氣下，少數黨通常會升高對 Fed 的威脅 。(圖: AFP)

拜登本人多次為 Fed 升息背書和強調央行決策獨立性。這一點和共和黨前總統川普很不同，雖然鮑爾是川普親自提名的人選，但他曾在 2018 年和 2019 年抨擊 Fed 的利率水準過高。

最終，Fed 和國會的關係將取決於未來兩年落實雙重職責的程度，即充分就業和物價穩定。目前為止，Fed 官員的談話仍以升息抗通膨為重。

經濟學家已預測未來 12 月可能步入衰退，雖然 10 月零售銷售顯示消費者支出仍強，但根據一些企業的描述，不景氣似乎迫在眉睫。Whalen 全球顧問公司董事長 Christopher Whalen 說：「消費者感受到動盪不安，如果經濟陷入衰退，企業界也將感到憤怒。」