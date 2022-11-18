Epic控谷歌反競爭 砸3.6億美元勸退動視暴雪不開自家app商店

周四 (17 日) 一份法院文件顯示，谷歌母公司 (Alphabet) 至少已與 24 家大型 app 開發商達成協議，以阻止他們與其 Play Store 競爭，包括同意 3 年內向動視暴雪公司 (Activision Blizzard) 支付約 3.6 億美元的費用。

該文件顯示，Alphabet (GOOGL-US) 2020 年也同意向騰訊控股 (TCEHY-US) 的 Riot Games 部門一年支付 3000 萬美元，進行類似交易，該部門是《英雄聯盟》的開發商。

該財務細節出現在電玩遊戲製造商 Epic Games 於 2020 年首次提告谷歌的文件中，該訴訟指控谷歌的 Android 和 Play Store 業務有反競爭行為。

谷歌、動視暴雪和 Riot 沒有立即回應對新文件置評的請求。但谷歌此前曾表示，這起訴訟毫無根據，並且對商業對話斷章取義。

Epic 去年對蘋果 (AAPL-US) 發動類似法律戰，卻幾乎全盤皆輸，並該訴訟的上訴預計明年作出判決。

谷歌與開發商的協議在早期訴狀中有所描述，但具體條款並未揭露。

谷歌與動視暴雪的交易於 2020 年 1 月宣布，此前不久，動視暴雪向谷歌表示正考慮推出自家 app 商店。谷歌當時預估，倘若開發商轉向替代系統，其 app 商店銷售額可能損失數十億美元。

Epic 的訴狀指出，谷歌知道與動視暴雪簽約可「有效確保動視暴雪放棄推出 app 商店與其競爭的計畫，谷歌是故意為之。」該協議讓價格上漲並降低服務品質。