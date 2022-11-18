傳Twitter員工大規模辭職 馬斯克試圖緊急留人 未來營運面臨威脅

據《紐約時報》引述 Twitter(TWTR-US)(推特) 消息人士表示，在新老闆馬斯克 (Elon Musk) 發出最後通牒後，已有數百名員工選擇辭職，這使得 Twitter 面臨人才流失問題，可能危及未來營運，與此同時，#RIPTwitter 也成為熱門搜尋關鍵字。

離職員工以 #LoveWhereYouWorked 標籤在 Twitter 上發文，宣布這是他們在此的最後一天。自從馬斯克在 10 月下旬完成 440 億美元的收購後，Twitter 一直一片混亂。許多人在他們的發文中附上了敬禮的表情符號，這已成為 Twitter 內部對那些離開的人表示尊重的象徵。

此前，馬斯克發出最後通牒，要求 Twitter 員工必須在美東時間 17 日下午 5 點前，在線上表單做出抉擇，是否同意接受「長工時高強度」工作，否則就領 3 個月的資遣費離開。

據《CNN》報導，一位最近離開公司的前 Twitter 高層形容，馬斯克此舉導致周四員工「大規模外流」。《紐約時報》報導稱，馬斯克隨後召開緊急會議，以避免「關鍵員工」出走。

與此同時，馬斯克原本要求員工一律回辦公室工作的政策，也有所軟化。馬斯克發布最新電子郵件，重新允許員工遠距工作，條件是員工為公司做出卓越貢獻，他還另外要求員工，至少每月與同事進行一次面對面會議。

在匿名社群平台 Blind 上，一項針對 Twitter 相關近 250 人的民意調查顯示，約 73% 的人同意接受遣散費離開而不是留下來。據兩名知情人士表示，決定留下來的人給出的原因，是仍然相信公司文化，或者出於他們簽證、工作相關和其他個人原因。

與此同時，公司也發出電子郵件，表明將暫時關閉辦公室。

據名為 Zoe Schiffer 的媒體編輯發文，Twitter 告知其員工所有辦公室暫時關閉，將於 11 月 21 日重新開放，並且暫停了員工的識別證訪問權限，該措施已經生效。除此之外，公司還要求員工遵守公司政策，勿討論公司機密訊息。