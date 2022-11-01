日經：美國11月期中選舉將至 選後美中科技業恐進一步脫鉤

美國期中選舉將在 11 月 8 日登場，預料選舉結果不太可能減緩美中關係緊張局勢，科技業恐怕會進一步脫鉤。

日經新聞報導，美國參眾兩院候選人均提出強硬中國政策，大談美國《晶片與科學法案》。朝野政黨有志一同的原因，是美國民眾對中國的態度處於歷史低點。

皮尤研究中心（Pew）9 月的調查結果顯示，82% 受訪美國民眾對中國持負面看法，比重衝上歷史新高。

Brandes Investment Partners 科技研究主管 Brent Fredberg 表示，美國朝野的看法雷同，在先進科技領域對中國採取更加嚴厲的政策；候選人對中國採取鷹派立場，能引發選民共鳴。

在上述局勢下，科技業者對美中關係大多已不抱希望，現在主要尋求政府支持，以減輕他們為美中脫鉤付出的代價。

諮詢公司 Bain & Company 全球科技和雲端服務事業主管 David Crawford 說：「坦率說，現在幾乎我們所有科技客戶都有一個政策，試圖找到一個與中國脫鉤的方法。」

對中國的科技公司來說，哪個政黨勝選已不重要。一名中國人工智慧（AI）公司主管說：「我不太關心美國期中選舉，對我們來說，結果一點都不重要。無論哪個政黨勝出，都會對中國採取更加嚴厲的政策。」

最新民調顯示，在總統拜登剩餘的兩年任期，共和黨可能掌控參眾兩院，華府可能比以往更加分裂，這意味著國會可能更難通過法案和監管改革。

不過，重建美國國內供應鏈或與中國競爭的法案，尤其是先進科技，可能是例外。

業界人士和分析師表示，半導體是華盛頓和北京的主戰場，無論誰打贏期中選舉，政府都可能會提供更多支持。

雖然有些業者希望獲得更多政府資金，但一些與中國打交道的公司，變得更加擔憂。

一家總部坐落在美國加州的科技新創公司主管說：「我們在中國做了更多資料安全的合規培訓，並在過去三個月內發布一些與中國業務有關的公告，因為今年是選舉年，我們不希望成為任何候選人的箭靶，被視為帶來國安風險。」該公司創始人來自中國，並獲數名中國投資人支持。