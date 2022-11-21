好想出國玩一波？用這方法無痛存旅遊金

隨著新冠疫苗普及化，世界各國紛紛大開國門，國人更是迫不及待想出國玩耍、購物、嚐美食。然而高通膨下，物價齊漲，旅費也貴森森，該如何存夠旅遊金，出國大玩特玩？專家建議掌握定期定額、善用智能理財兩大原則，就能無痛存旅遊金，享受旅遊品質不打折的假期!

高通膨肆虐 旅費貴森森

近期大家會發現，各式各樣的海外旅遊資訊，充斥著各社群。許多人已經摩拳擦掌，準備規劃出國旅遊行程，尤其日本向來是國人最愛的旅遊勝地之一，加上日幣大幅貶值，更是吸引哈日族搶訂機票，想把近 3 年沒有玩到的都補回來。然而，高通膨威脅全球，食衣住行育樂樣樣漲價，不管是機票、旅館、餐廳等等費用，都較疫情之前昂貴許多，旅遊荷包恐將大失血。

舉例來說，北歐神秘極光之旅、美西峽谷行 12 萬元起跳，就連匯率走弱的日本熱門景點如：京阪神、北海道等，自由行旅費也都水漲船高。因此，現在小資族需要比疫情前累積更多旅費，才有機會來一趟國外旅行。

學會兩招 存好旅費出國爽玩

若不想犧牲旅遊品質，照樣吃美食、爽爽購物、住高級旅館，花費更是驚人，該如何無痛存旅遊金呢？新光銀行建議秉持兩大原則：定期定額及善用智能理財。

一是定期定額不間斷：美國聯準會 (Fed) 鷹派升息做法之下，全球股匯債劇烈波動，Fed 目前仍無暫緩升息打算，預估未來投資市場波動仍大，也難以精準預估落底訊號何時出現。因此，定期定額是目前動盪時局下，合理的投資選擇之一。

二是善用智能理財：目前市場變數仍多，高通膨、升息、地緣政治依然左右投資市場走勢，市場上沖下洗在所難免，投資心態也很容易受到影響，很多人往往克服不了人性弱點，而追高殺低。同時也因無法即時洞悉市場走勢，而錯失調整投資組合的機會，賺錢變成賠錢，或者是越賠越大。

若能善用智能理財解決上述兩大痛點，以新光銀行智能理財平台為例，結合大數據演算法，透過數據科學、模型，排除「人為」因素干擾，依照客戶需求，提供理性、客觀的客製化投資組合，協助投資人達成人生理財目標。

投資過程中，智能理財會協助投資人關注市場變化，定期檢視標的績效，適時汰弱留強，提供專屬的投資組合報告，讓投資人能充分掌握市場趨勢，避免因短期市場波動或不理性的投資判斷，而干擾人生的理財目標，若偏離投資目標時，也會通知客戶進行投資組合的再平衡。

新光智能理財兩大獨特功能 成為投資理財神隊友

此外，有別於其他機器人理財，新光智能理財獨樹一格，特別提供「同溫層規劃」與「投資規劃書」兩大功能，讓投資人能找到更適合自己的投資模式。其中，「同溫層規劃」主要是將同溫層族群的投資樣態提供投資人參考，協助達成不同人生階段的理財目標。

例如年輕族群多以理財儲蓄、旅遊、出國進修為目標，且風險承受度較高；中壯族群多以買房、子女教育、退休規劃為主，宜偏向穩健。屆齡退休者則面臨退休問題，風險承受度較低，累積財富應逐漸轉為守護財富，並重視退休及醫療準備。因此，若不知如何規劃投資者，不妨可以看看跟自己相仿的同溫層，參考其投資樣態，打造自己專屬的投資規劃。

除了參考「同溫層規劃」，亦可善用「投資規劃書」試算，投資人可以自己動手算算看，若要達到自身設定的投資目標，例如退休、環遊世界、買房等等，試算出每月定期定額或單筆需投入多少金額，並提供專屬的投資組合配置建議、投資組合模擬分析，幫助投資人了解現況、設定目標。完成後再將「投資規劃書」透過 E-mail 提供給投資人。若對系統建議投資標的有不同想法，投資人亦可自行決定改變投資標的，是具人性化的智能理財平台！

展望未來，面對詭譎變化莫測的投資環境，投資人更應該氣定神閒，不盲目追高殺低，執行紀律的定期定額投資，更善用智能理財科學化的分析，配置最適當的投資組合，並適時調整。如此一來，想要存好旅遊金，環遊世界，小資族也能辦到！

《新光智能理財》網站： https://skbrobo.skbank.com.tw/robot/

《同溫層暨投資規劃書試算活動》網站： https://reurl.cc/leo8aA

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