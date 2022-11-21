全球升息潮 南非公債基金逆勢勇

今年以來各國啟動升息潮，債券殖利率飆升，全球債市多走跌，然而，南非本地債表現相對抗跌，甚至一度繳出正報酬成績。展望未來，在通膨滑落、信評展望調升、財政改善等利多因素下，南非債市前景佳，許多人已經開始佈局相關金融商品。

近升息尾聲 南非債買點浮現

為了迎戰高通膨，全球各央行啟動升息循環，其中，以美國馬首是瞻，今年以來聯準會升息力道越來越強，由 1 碼、2 碼，提高到 3 碼，也因債券殖利率攀升，全球債市重挫。

多數債市大幅下跌之際，南非本地債表現卻格外抗跌，以復華南非傘型基金為例，旗下有「南非幣短期收益基金」及「南非幣長期收益基金」兩檔子基金，以配息級別績效來看，截至 10 月底前者繳出 2.25% 正報酬，後者僅微跌 2.22%，比起新興本地債指數 (不含匯) 跌幅 9.52%，10 年期美債指數跌幅 18.42%，表現相對穩健。

展望未來，南非債前景依然可期，原因有二，首先是近升息尾聲，債市可望谷底翻：南非通膨率不如美國高，沒有薪資推動的惡性通膨，並不需要如同美國強力升息。但為了維持外匯穩定，減少資金外流、縮小與美國利差，南非依然追趕 Fed 腳步，今年 7 月提高升息幅度，轉為升息 3 碼，自去年以來，已累計升息 11 碼，調升基準利率至 6.25%，預估年底前會再升息 3 碼，到達前波升息循環高點，屆時基準利率將升至 7%~8%。

不過，南非通膨率自 7 月衝上 13 年來高點後，已連續兩個月下滑，9 月通膨年升率降至 7.5%，預估明後年可望分別降至 5.3%、4.6%，回歸到 3%~6% 的正常通膨區間。隨著通膨逐漸回穩，預計明年最多再升息一次，幅度 1 碼~ 2 碼，明年下半年則有降息空間，將有利於南非本地債表現，後市可期。

二是信評展望調升：有別於其他新興國家持續發放補貼的做法，南非於今年陸續採取減少補貼、削減政府薪資支出等樽節措施，並且將增加稅收以彌補財政赤字，也因經濟表現及財政明顯改善，國際信評機構標普 (S&P)、穆迪 (Moody"s) 將南非信評展望分別調升至「正向」及「穩定」。

因此，在升息腳步放緩、經濟與財政赤字改善之下，有助於整體南非債市表現，投資點已然浮現，許多人開始布局南非債基金。

南非長天期殖利率很甜 可以抵銷通膨影響

高通膨下，最怕息收無法對抗通膨，舉例來說，若美國公債債息 4%，扣除通膨率 7.7% 之後，呈現實質負利率，顯示名目利率抵抗不了通膨上升的壓力。反觀南非，即使目前仍處於通膨高點，不過，10 年期公債利率高達 10.9%(2022/11/16)，扣掉 7.5% 通膨率，實質利率近 3.5%，未來隨著通膨率降至 5% 以下，實質利率可望更為提升，這也是為何看好南非債的原因。

由於即將進入升息尾端，長期債券價格將緩步向上，具有資本利得空間。加上南非財政狀況轉佳，發債需求較預期為低，長債明後年發行量將減少 1-2 成，且若長期通膨受到控制，將有助於長天期債券表現。

息收規劃投資人 鎖定南非高殖利率公債

目前市面上，復華南非基金是少有純南非資產的基金，以佈局南非公債為主，與一般南非幣計價級別的基金，多投資美股、美債、新興債等非南非資產或非投資等級債的做法，完全不同。復華南非長期收益基金 (基金之配息來源可能為本金) 九成投資南非 10 年期以上公債，信評與流動性均優於非投資等級債，提供固定月配息級別，且由於長天期公債的高殖利率特性，配息來源主要為債息收入，較有機會不蝕本金。

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