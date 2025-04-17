【美股盤前】鮑爾談話暗示降息前景不明朗，美股持續走低

鉅亨研報 2025-04-17 16:03

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一、美股 / 全球市場動態

鮑爾談話澆熄降息希望，警惕停滯性通膨，美股再下挫

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聯準會主席鮑爾表示，川普政府的關稅等政策為美國經濟帶來高度不確定性，聯準會將等待情勢更明朗後再考慮降息，並強調避免關稅持久推升通膨。

鮑爾同時指出，聯準會的使命在於平衡通膨與就業市場，但若關稅推高通膨並導致經濟成長放緩，將對達成雙重使命構成挑戰，此番言論被市場解讀為對停滯性通膨的擔憂。

鮑爾預期，面對前所未有的不確定性，美股等金融市場將持續波動，但他否認聯準會將如投資者預期的 Fed Put 期權般「救市」，強調市場目前運作正常有序。

(Fed Put: 類似聯準會賣出標普 500 指數看跌期權，相當於為風險性資產價格托底。在 Fed Put 策略中，聯準會放鴿使市場投資信心上升，進一步帶動股市上漲。)

受鮑爾談話影響，昨日美股全線下跌，標準普爾 500 指數跌逾 2%，那斯達克指數跌逾 3%，指標科技股輝達盤中一度重挫 10%，最終收跌 6.87%。

CME 聯準會觀察工具顯示，五月維持利率不變的機率從 79% 升至 86.5%，六月降息一碼的機率從 59.7% 升至 61.1%。

美國總經 / 美股焦點：

美伊談判陷入僵局，伊朗抨擊美國談判立場反覆，美國財長表示準備將伊朗能源出口降至零。此消息推升西德州原油 (WTI) 昨日上漲 2.69% 至每桶 62.98 美元，今日持續上漲，截稿前已達每桶 63.32 美元。

加拿大央行如期維持利率於 2.75% 不變，為去年六月以來首度暫停寬鬆政策，同時警告全面貿易衝突可能導致經濟嚴重衰退；歐洲央行週四將公布利率決議，市場預期將降息 25 個基點。

黃金價格大漲，現貨價格昨日突破每盎司 3300 美元大關，最終單日上漲 3.8% 收於每盎司 3350 美元，再度創下歷史新高，主要受美中兩大經濟體緊張關係升溫，以及鮑爾談話引發的避險情緒帶動。

美股四大指數昨收：

標普 500 綜合指數下跌 9.34 點 (-0.17%) 至 5396.63

標普 500 綜合指數下跌 120.93 點 (-2.24%) 至 5275.70

那斯達克綜合指數下跌 516.01 點 (-3.07%) 至 16307.16

道瓊工業指數下跌 699.57 點 (-1.73%) 至 39669.39

費城半導體指數下跌 164.72 點 (-4.10%) 至 3857.17