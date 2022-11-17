紐約Fed總裁：金融風險不應影響央行利率決策

紐約聯準銀行總裁、聯邦公開市場委員會（FOMC）副主席威廉斯（John Williams）周三（16 日）表示，聯準會（Fed）在升息時應專注經濟目標，避免將金融穩定風險納入考慮範圍。此外他也依然認為，貨幣政策並非應對金融穩定風險的最佳工具，決策者應採取行動增強美國公債等市場的彈性。

威廉斯表示，要使貨幣政策最有效，金融市場必須正常運轉。他也說，使用貨幣政策緩解金融穩定脆弱性可能會給經濟帶來不利的結果，貨幣政策不應成為萬事通。威廉斯此次談話並未對近期貨幣政策前景發表評論。

今年在以來全球金融市場波動加劇之際，威廉斯身為 Fed 高層官員之一發表上述言論，凸顯 Fed 決心保持足夠緊縮的貨幣政策，以減緩經濟成長並讓通膨自 40 年來高處回落的決心。

威廉斯在 Fed 對金融體系的監管中發揮著關鍵作用，他表示近年來整個體系彈性增強，能讓 Fed 官員保持專注對抗通膨，而這是最為重要的。

不過威廉斯上述的表態並不意味著 Fed 無視市場上的風險。他表示 Fed 在過去幾年中進行改革，以支持市場在壓力時期的運行，例如去年推出「常備附買回工具」（standing repo facility），如果資金壓力出現，Fed 仍隨時根據需要提供流動性。

威廉斯也承認 Fed 還有更多工作要做。他說：「現在是時候在不損害貨幣政策目標的前提下，找到加強金融體系的解決方案了。不過這問題很複雜，但在加強核心金融市場的彈性方面取得實質進展的必要性是明確的。」

現在要尋找既能加強我們的金融體系，又不損害我們的貨幣政策目標的解決方案。這些問題很複雜。在加強核心金融市場的彈性方面取得有意義的進展，這一需求是明確的。

紐約 Fed 研究員：美國公債市場流動性仍令人擔憂

紐約 Fed 研究員 Michael Fleming 和 Claire Nelson 昨日發文表示，雖然今年美國公債流動性的惡化及波動率大幅上升符合市場預期，但有理由對該市場的潛在韌性保持關切。幾項常用指標顯示美債流動性變差，鑒於流動性通常會在波動率上升時惡化，這點不足為奇，但是監管部門和業內人士應該密切關注這一動態，繼續採取措施鞏固這個關鍵市場。

上述研究人員指出，自 2020 年 3 月以來，市場應對大量資金的能力一直令人擔憂，流動性低於正常水準意味著流動性衝擊將對價格產生比平常更大的影響，或許更有可能引發證券拋售、高波動和流動性不足之間的負面循環。買賣價差已經擴大，不過仍低於 2020 年初疫情引發的混亂中達到的極端水準。