紐約Fed調查：美國民眾通膨預期上升 裁員擔憂創新高

美國紐約聯邦儲備銀行週一 (14 日) 公布的調查顯示，美國人普遍預期通膨問題難以在短期內解決，同時擔憂裁員的民眾比例，創下疫情初期以來新高。

調查中顯示，美國消費者普遍擔憂，通膨將會是短中長期內皆會遭遇的問題。同時，預測其未來一年內，失業率將高於當前的民眾比例，創下 2020 年 4 月以來新高。

數據來看，在 10 月份，美國消費者預期未來的 1 年、3 年和 5 年後的通膨率分別為 5.9%、3.1% 和 2.4%，高於 9 月調查報告的 5.4%、2.9% 和 2.2%。

另外，調查也顯示，將近 43% 受訪民眾預估，未來一年美國失業率將高於 9 月的 39.1%，創下疫情初期以來新高，在 2020 年 4 月期間，高達 47.5% 受調者預估未來一年失業率將會上升。

先前公布的美國 10 月非農業就業報告顯示，失業率達 3.7%，新增就業人數為 261,000 人，比市場原先預期多。近期整體就業市場較疫情初期改善不少，2020 年 4 月在全球陸續施行防疫封鎖的情況下，失業率大幅升至 14.7%。

不過，跡象表明就業市場正在轉弱，近期越來越多科技公司開始裁員。報導指出，亞馬遜 (AMZN-US) 計劃裁員約 10,000 名員工，約佔該公司美國員工總數 3%。此外，臉書母公司 Meta(Meta-US) 近期也宣布將裁員超過 11,000 名員工，約佔整體員工數 13%。