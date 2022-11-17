〈紐約匯市〉地緣政治風險降溫 美元小跌 高通膨推升英鎊

隨著地緣政治危機緩解，美元指數周三 (16 日) 小幅走低，但仍受優於預期的零售銷售數據，以及聯準會 (Fed) 官員的偏鷹言論支撐。英國通膨升抵 41 年高位，提高央行進一步升息的可能性，帶動英鎊走強。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 小跌 0.12%，至 106.28。

波蘭和北約周三表示，在波蘭東部邊境造成兩人死亡的爆炸事件，可能是由烏克蘭防空系統誤擊所導致，而非俄羅斯蓄意發射，緩解對地緣政治危機進一步擴大的擔憂。

美元走軟之際，歐元上漲 0.5% 至 1.0402 美元，但仍低於周二觸及的 4 個多月高點。

BMO Capital Markets 外匯策略主管 Greg Anderson 表示，北約宣布擊中波蘭的飛彈可能是由烏克蘭防空系統所致之後，股票期貨走高，昨日支撐美元的避險情緒也隨之減弱。

不過，他認為今天的零售銷售數據除了提振 2 年期美債殖利率之外，也為美元帶來一些支撐。美國周三公布 10 月零售銷售月增 1.3%，高於預期，並創 2 月以來最大升幅。

立場偏鷹的 Fed 理事沃勒 (Christopher Waller) 周三表示，近期的一系列數據讓他對 Fed 放慢升息步調的想法感到更安心、更願意考慮下月升息 2 碼，但這不代表央行將停止升息，未來還有更多數據需要觀察。

舊金山聯準銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 也認為還不是時候討論暫停升息，在此之前，Fed 至少會再升息 1 個百分點。她還認為，終點利率可能需要從目前的 3.75% 至 4%，進一步調升至 4.75% 至 5.25%。

Oanda 資深分析師 Edward Moya 說，匯市有很多雜音，沃勒和戴莉的發言可能有點鷹派，但零售銷售數據顯示美國經濟更具彈性，因此 Fed 有理由繼續保持對抗通膨的積極立場。

英鎊連續兩個交易日走強，上漲 0.46% 至 1.1916 美元。相較於美國，英國通膨率仍持續上升，並在上月達到 41 年來最高水平，英國央行進一步升息的可能性也跟著提高。

美元兌日元收復昨日部分跌勢，上漲 0.12% 至 139.42 日元。

截至台灣時間周四 (17 日) 約 6:00 價格：